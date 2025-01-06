Футболіст став вільним агентом.
Дмитро Крапивний, Фото: МФК Металург
06 січня 2025, 13:11
Півзахисник Дмитро Крапивний залишає МФК Металург. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розірвано за взаємною згодою сторін.
Дмитро Крапивний віддав Металургу понад шість років своєї кар'єри. Вперше він з'явився у складі клубу напередодні сезону-2018/19.
Раніше він грав за Геліос, Гірник-Спорт, Суми і Полтаву.
Першу частину сезону Металург завершив на сьомому місці групи В Першої ліги. Навесні команда зіграє в "Групі вибування".