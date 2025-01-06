Півзахисник Дмитро Крапивний залишає МФК Металург. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розірвано за взаємною згодою сторін.

Дмитро Крапивний віддав Металургу понад шість років своєї кар'єри. Вперше він з'явився у складі клубу напередодні сезону-2018/19.

Раніше він грав за Геліос, Гірник-Спорт, Суми і Полтаву.

Першу частину сезону Металург завершив на сьомому місці групи В Першої ліги. Навесні команда зіграє в "Групі вибування".