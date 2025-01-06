Україна: Перша ліга

Футболіст став вільним агентом.

Півзахисник Дмитро Крапивний залишає МФК Металург. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розірвано за взаємною згодою сторін.

Дмитро Крапивний віддав Металургу понад шість років своєї кар'єри. Вперше він з'явився у складі клубу напередодні сезону-2018/19.

Раніше він грав за Геліос, Гірник-Спорт, Суми і Полтаву.

Першу частину сезону Металург завершив на сьомому місці групи В Першої ліги. Навесні команда зіграє в "Групі вибування".