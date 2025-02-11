Україна: Перша ліга

Команди Першої ліги підсилюють склади перед другою половиною сезону.

Кудрівка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вихованцем Шахтаря Денисом Світюхою.

Деталі угоди з 22-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що він виступатиме під 20 номером.

У першій половині сезону Світюха виступав за Верес, але відіграв лише один матч, провівши на полі 16 хвилин. Також він виступав за Льейду та Маріуполь.

Тим часом Агробізнес підписав двох колишніх гравців тернопільської Ниви – Андрія Зіня та Богдана Козака, які виступатимуть під третім та 19 номерами відповідно.

У першій половині сезону Зінь провів 15 ігор, а на рахунку Козака 15 матчів, два голи та один асист.

Після 16 турів Кудрівка набрала 31 очко та посідає перше місце у групі Б Першої ліги, а у Агробізнеса 28 балів після 14 зустрічей та друге місце у групі А.