Дмитро Махнєв залишив склад команди Першої ліги.
Дмитро Махнєв, ФК ЮКСА
28 лютого 2025, 17:56
ЮКСА на своєму офіційному сайті оголосила про відхід досвідченого центрального захисника Дмитра Махнєва.
Таким чином 28-річний українець став вільним агентом. Причини розірвання угоди не розголошуються.
ЮКСА підписала Махнєва влітку 2023 року і за цей час він відіграв 44 матчі, в яких забив шість голів та віддав один асист.
Додамо, що нещодавно Махнєва перевіряли на поліграфі після звинувачень у договірних матчах.
Після першої половини сезону ЮКСА посіла четверте місце у групі Б Першої ліги.