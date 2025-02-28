Україна: Перша ліга

Дмитро Махнєв залишив склад команди Першої ліги.

ЮКСА на своєму офіційному сайті оголосила про відхід досвідченого центрального захисника Дмитра Махнєва.

Таким чином 28-річний українець став вільним агентом. Причини розірвання угоди не розголошуються.

ЮКСА підписала Махнєва влітку 2023 року і за цей час він відіграв 44 матчі, в яких забив шість голів та віддав один асист.

Додамо, що нещодавно Махнєва перевіряли на поліграфі після звинувачень у договірних матчах.

Після першої половини сезону ЮКСА посіла четверте місце у групі Б Першої ліги.