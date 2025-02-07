Україна: Перша ліга

Деталі співпраці з 38-річним спеціалістом невідомі.

ЮКСА оголосила про призначення нового тренера воротарів, яким став Олександр Бандура.

Деталі угоди із 38-річним фахівцем не розголошуються.

У першій половині цього сезону Бандура виступав за Минай та Діназ, після чого ухвалив рішення завершити кар'єру.

За свою кар'єру Олександр виступав за донецький Металург, Минай, Кримтеплицю, Львів, Верес, Рух, Сталь, Діназ, Таврію та Спартак із Сум.

Після першої половини сезону ЮКСА посідає четверте місце у групі В Першої ліги.