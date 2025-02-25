Він отримав посаду асистента головного тренера.
Олександр Ломко, ЮКСА
25 лютого 2025, 13:01
Тренер Олександр Ломко працюватиме в першоліговому клубі ЮКСА. Він отримав посаду асистента головного тренера Дмитра Чирикала.
Деталі контракту сторони не розголошують.
Як гравець Олександр виступав у складі Олександрії, кропивницьку Зірку, кам’янську Сталь та низку інших українських клубів.
У своїй тренерській кар’єрі працював асистентом у прем’єрліговій Олександрії, ЛНЗ U-19, а також старшим тренером Олександрії U-21.
Нагадаємо, що ЮКСА посіла четверте місце в Першій лізі в групі Б. Навесні команда змагатиметься за вихід до УПЛ.