Україна: Перша ліга

Він отримав посаду асистента головного тренера.

Тренер Олександр Ломко працюватиме в першоліговому клубі ЮКСА. Він отримав посаду асистента головного тренера Дмитра Чирикала.

Деталі контракту сторони не розголошують.

Як гравець Олександр виступав у складі Олександрії, кропивницьку Зірку, кам’янську Сталь та низку інших українських клубів.

У своїй тренерській кар’єрі працював асистентом у прем’єрліговій Олександрії, ЛНЗ U-19, а також старшим тренером Олександрії U-21.

Нагадаємо, що ЮКСА посіла четверте місце в Першій лізі в групі Б. Навесні команда змагатиметься за вихід до УПЛ.