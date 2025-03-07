Україна: Перша ліга

Футболіст приєднався до команди Першої ліги.

Голкіпер Віталій Чеботарьов продовжить кар'єру в Першій лізі України, а саме в клубі ЮКСА.

Угода розрахована до кінця нинішнього сезону.

Останнім клубом Чеботарьова був Лівий Берег, який він залишив на правах вільного агента. Минулого літа зазнав серйозної травми коліна, через що вибув на тривалий термін, так і не зігравши за Лівий Берег в УПЛ.

Раніше Віталій захищав кольори Нафтовика, Тростянця, Таврії, Сімферополя, Металіста та Буковини.