Україна: Перша ліга

Склад запорізького клубу поповнив Владислав Нехтій.

Атакувальний півзахисник Владислав Нехтій підписав контракт із запорізьким Металургом, передає офіційний Telegram-канал клубу.

Раніше, а саме з липня 2023 року до січня 2025-го, вихованець донецького Шахтаря представляв Кудрівку-1. На його рахунку чотири асисти в 19-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Металург 33-річний українець представлятиме у футболці з 9-м номером. Про тривалість угоди з Нехтієм інформації немає.

Владислав також виступав за ЛНЗ, Металіст, Авангард, Колос, Полтаву, Маріуполь, Кайсар і Кайрат.

Запорізький клуб завершив першу частину сезону-2024/25 у групі Б Першої ліги на сьомій з дев'яти сходинок турнірної таблиці, за підсумками 16-ти матчів набравши 17 очок.

Нагадаємо, у лютому Металург представив новий логотип.