Україна: Перша ліга

Обнадійлива інформація від українського клубу, який був на межі зникнення.

Головний тренер Фенікс-Маріуполя Максим Фещук прокоментував ситуацію з командою, а також розповів про її нових гравців перед другою половиною сезону.

"Бізнесмени з Львівщини придбали клуб ФСК Маріуполь, зробили це в той період, коли вже не можна було офіційно здійснювати трансфери.

Я міг розраховувати лише на вільних агентів. Тож, співпрацюючи з агентами та користуючись знайомствами у футбольних колах, вдалося зібрати команду. Отже, вчора ми підписали 19 контрактів.

Звичайно, наша мета — це збереження прописки в Першій лізі. Шанси на це непогані, але для цього потрібно мати хорошу команду, її потрібно тренувати. У найгіршому варіанті — команда понизиться до Другої ліги, а ми з Феніксом до того йшли як до підвищення", — наводить слова Фещука УПЛ ТБ.

Після першої половини сезону Фенікс-Маріуполь набрав 18 очок після 16 турів та посідає друге місце у групі на вибування з Першої ліги.