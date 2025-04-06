Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 6 квітня, пройшла низка матчів другого етапу Першої ліги України у сезоні-2024/25.

Чемпіонська група

У першому матчі Буковина на своєму полі мінімально обіграла Кудрівку з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 51 хвилині влучним ударом відзначився капітан чернівчан Віталій Кольцов.

Буковина — Кудрівка 1:0

Гол: Кольцов, 51.

У другій зустрічі було харківське дербі, в якому Металіст здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 з рахунком 1:0. Перемогу "старшим" харків'янам приніс гол на 43 хвилині, автором якого став Гомес Феррейра Габрієль.

Металіст — Металіст 1925 1:0

Гол: Гомес Феррейра, 43.

Група на вибування

У першій зустрічі Прикарпаття обіграло Кремінь із рахунком 2:1. Перемогу команді Олега Рипана принесли забиті м'ячі у виконанні Юрія Радульського та Василя Француза, який реалізував пенальті. У гостей єдиний м'яч забив Владислав Молько.

Прикарпаття — Кремінь 2:1

Голи: Француз, 35 (пен), Радульський, 73 — Молько, 57.

У другій грі Поділля поділило очки з Вікторією. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Максима Сасовського, господарі поля відповіли влучним ударом Євгена Профатило.

Поділля — Вікторія 1:1

Голи: Профатило, 88 — Сасовський, 49.

Насамкінець тернопільська Нива на своєму полі розгромила Діназ з рахунком 5:0. Авторами голів стали Андрій Демиденко, Андрій Бей, Дмитро Галадей, Іван Поломарчук та Сергій Давидов.

Також зазначимо, що на 47 хвилині Данило Кіріченко у складі гостей не реалізував пенальті.

Нива Т — Діназ 5:0

Голи: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 66, Паламарчук, 74, Давидов, 90.