Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Металіст - Металіст 1925, ФК Металіст 1925
06 квітня 2025, 16:10
Сьогодні, 6 квітня, пройшла низка матчів другого етапу Першої ліги України у сезоні-2024/25.
Чемпіонська група
У першому матчі Буковина на своєму полі мінімально обіграла Кудрівку з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 51 хвилині влучним ударом відзначився капітан чернівчан Віталій Кольцов.
Буковина — Кудрівка 1:0
Гол: Кольцов, 51.
У другій зустрічі було харківське дербі, в якому Металіст здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 з рахунком 1:0. Перемогу "старшим" харків'янам приніс гол на 43 хвилині, автором якого став Гомес Феррейра Габрієль.
Металіст — Металіст 1925 1:0
Гол: Гомес Феррейра, 43.
Група на вибування
У першій зустрічі Прикарпаття обіграло Кремінь із рахунком 2:1. Перемогу команді Олега Рипана принесли забиті м'ячі у виконанні Юрія Радульського та Василя Француза, який реалізував пенальті. У гостей єдиний м'яч забив Владислав Молько.
Прикарпаття — Кремінь 2:1
Голи: Француз, 35 (пен), Радульський, 73 — Молько, 57.
У другій грі Поділля поділило очки з Вікторією. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Максима Сасовського, господарі поля відповіли влучним ударом Євгена Профатило.
Поділля — Вікторія 1:1
Голи: Профатило, 88 — Сасовський, 49.
Насамкінець тернопільська Нива на своєму полі розгромила Діназ з рахунком 5:0. Авторами голів стали Андрій Демиденко, Андрій Бей, Дмитро Галадей, Іван Поломарчук та Сергій Давидов.
Також зазначимо, що на 47 хвилині Данило Кіріченко у складі гостей не реалізував пенальті.
Нива Т — Діназ 5:0
Голи: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 66, Паламарчук, 74, Давидов, 90.