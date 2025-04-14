Україна: Перша ліга

Гол із пенальті визначив долю поєдинку, що проходив на Київщині.

У рамках другого туру чемпіонської групи української Першої ліги-2024/25 Металіст 1925 приймав Буковину.

Автогол Андрія Буська вивів господарів поля вперед у першому таймі. У другій половині протистояння Микита Безуглий відновив паритет, але уникнути поразки гостям так і не вдалося. Крапку в матчі реалізованим пенальті поставив Владлен Юрченко.

Металіст 1925 із 28-ма очками йде четвертим у турнірній таблиці (зона плей-оф за підвищення), тоді як Буковина з 23-ма заліковими балами перебуває на останній, восьмій сходинці.

Металіст 1925 — Буковина 2:1

Голи: Бусько, 19 (авт.), Юрченко, 74 (пен.) — Безуглий, 71

Металіст 1925: Варакута, Капінус, Салюк, Імереков, Кравець, Мафвента, Гаджиєв (Калітвінцев, 64), Чурко, Юрченко (Литвиненко, 77), Рашиця (П. Артур, 90+3), Мба (Стень, 65)

Буковина: Каневцев, Солдат (Шинкаренко, 61), Бусько, Безуглий, Морговський, Кольцов, Тищенко (Хамелюк, 81), Глущук (Васильєв, 61), Кожушко, Гончарук, Андрейчук (Бойчук, 46)

Попередження: Капінус, Гаджиєв, Юрченко, Калітвінцев, Стень