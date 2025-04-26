Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 26 квітня, відбулося кілька поєдинків у рамках другого етапу Першої ліги України у сезоні-2024/25.

Чемпіонська група

Харківський Металіст 1925 на своєму полі впевнено розібрався з Агробізнесом із рахунком 4:0. Авторами голів стали Ермір Рашиця, Владлен Юрченко та Арі Моура, який оформив дубль, забивши один із м'ячів з пенальті.

Металіст 1925 — Агробізнес 4:0

Голи: Моура, 30 (пен), 56, Рашиця, 35, Юрченко, 69.

Група на вибування

У першому матчі Прикарпаття в гостях обіграло запорізький Металург із рахунком 2:0. Перемогу гостям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Василя Цюцюри та Владислава Бучакчийського.

МФК Металург — Прикарпаття 0:2

Голи: Цюцюра, 27, Бучакчийський, 57.

У другій зустрічі Діназ поділив очки з Поділлям. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Данила Кіріченка гості відповіли автоголом Андрія Волошина.

Діназ — Поділля 1:1

Голи: Кіріченко, 15 — Волошин, 33 (аг).