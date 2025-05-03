Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 3 травня, пройшла низка матчів другого етапу Першої ліги України.

Чемпіонська група

У єдиному матчі Кудрівка на своєму полі обіграла Буковину з рахунком 2:0. Перемогу господарям поля принесли забиті м'ячі у виконанні Артема Лєгостаєва та Максима Андрущенка.

Кудрівка — Буковина 2:0

Голи: Лєгостаєв, 5, Андрущенко, 16.

Група на вибування

У першому матчі Прикарпаття в гостях обіграло Фенікс-Маріуполь із рахунком 3:2. Перемогу гостьовій команді забезпечили голи Сергія Швеця, Василя Француза (пенальті) та Андрія Хоми. У господарів поля авторами голів стали Руслан Непейпієв та Єгор Булгаков, які вийшли на заміни.

Фенікс-Маріуполь — Прикарпаття 2:3

Голи: Непейпієв, 60, Булгаков, 63 — Швець, 69, Француз, 89 (пен), Хома, 90+4.

У другій зустрічі Минай розібрався з Діназом із рахунком 3:0. Авторами голів стали Євгенія Рязанцева, який оформив дубль та Демид Булгатов.

Минай — Діназ 3:0

Голи: Рязанцев, 15, 23, Булгатов, 53.

Насамкінець тернопільська Нива обіграла Кремінь з рахунком 3:1. У складі тернополян голами відзначилися Мар'ян Мисик, Денис Резепов та Богдан-Юліан Вишинський.

Нива — Кремінь 3:1

Голи: Мисик, 32, Резепов, 52, Вишинський, 68 — Савіцький, 10.