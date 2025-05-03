Відбулися чергові матчі Другої Ліги України.
Пробій - Полісся-2, ФК Пробій
03 травня 2025, 17:40
Сьогодні, 3 травня, відбулися чергові матчі Другої ліги України у рамках 16 туру.
У першому матчі Реал Фарма на своєму полі поділила очки із дублем львівського Руху. Матч закінчився із рахунком 0:0.
Реал Фарма — Рух-2 0:0
У другій грі Пробій обіграв дубль житомирського Полісся з рахунком 3:1. Перемогу господарям поля забезпечили голи у виконанні Володимира Радульського, Богдана Дригана та Руслана Харука. У гостей єдиний м'яч забив Олексій Авраменко.
Пробій - Полісся-2 3:1
Голи: Радульський, 2, Дриган, 55, Харук, 63 — Авраменко, 53.
У третій грі Вільхівці розібралися з Куликів-Білкою з рахунком 3:0. Авторами голів стали Сергій Панасенко, який реалізував пенальті, а також Михайло Шестаков, який оформив дубль.
Вільхівці — Куликів-Білка 3:0
Голи: Панасенко, 35 (пен), Шестаков, 37, 63.
Насамкінець Гірник-Спорт мінімально обіграв вінницьку Ниву з рахунком 1:0 завдяки голу Сергія Катеринки.
Гірник-Спорт — Нива 1:0
Гол: Катеринка, 33.