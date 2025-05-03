Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої Ліги України.

Сьогодні, 3 травня, відбулися чергові матчі Другої ліги України у рамках 16 туру.

У першому матчі Реал Фарма на своєму полі поділила очки із дублем львівського Руху. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Реал Фарма — Рух-2 0:0

У другій грі Пробій обіграв дубль житомирського Полісся з рахунком 3:1. Перемогу господарям поля забезпечили голи у виконанні Володимира Радульського, Богдана Дригана та Руслана Харука. У гостей єдиний м'яч забив Олексій Авраменко.

Пробій - Полісся-2 3:1

Голи: Радульський, 2, Дриган, 55, Харук, 63 — Авраменко, 53.

У третій грі Вільхівці розібралися з Куликів-Білкою з рахунком 3:0. Авторами голів стали Сергій Панасенко, який реалізував пенальті, а також Михайло Шестаков, який оформив дубль.

Вільхівці — Куликів-Білка 3:0

Голи: Панасенко, 35 (пен), Шестаков, 37, 63.

Насамкінець Гірник-Спорт мінімально обіграв вінницьку Ниву з рахунком 1:0 завдяки голу Сергія Катеринки.

Гірник-Спорт — Нива 1:0

Гол: Катеринка, 33.