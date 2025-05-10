Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 10 травня, пройшла низка матчів Першої ліги України.

Чемпіонська група

У першому матчі Епіцентр на своєму полі обіграв Полтаву з рахунком 2:0, і завдяки цьому став чемпіоном Першої ліги. Перемогу команді Сергія Нагорняка принесли голи у виконанні Івана Бендери та Дмитра Плахтира, який зрізав м'яч у свої ворота.

Епіцентр — Полтава 2:0

Голи: Плахтир, 50 (аг), Бендера, 66.

У другій грі Агробізнес мінімально обіграв ЮКСУ з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 71 хвилині, коли Максим Войтіховський реалізував пенальті.

Агробізнес — ЮКСА 1:0

Гол: Войтіховський, 71 (пен).

У третій зустрічі Металіст 1925 в гостях обіграв Буковину з рахунком 2:1. Перемогу харків'янам принесли голи Владлена Юрченка та Ерміра Рашиці. У господарів поля єдиний м'яч забив Данило Гончарук.

Буковина — Металіст 1925 1:2

Голи: Гончарук, 15 — Юрченко, 22, Рашиця, 44.

Група на вибування

У першому матчі запорізький Металург обіграв Минай з рахунком 2:1. Перемогу запорожцям забезпечили точні удари Дмитра Іродовського та Андрія Блізніченка. Закарпатці мають єдиний м'яч на рахунку Антона Демченка.

МФК Металург — Минай 2:1

Голи: Іродовський, 14, Блізніченко, 37 — Демченко, 52.

У другій грі Поділля в гостях мінімально обіграло Вікторію з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Ярослав Квасов.

Вікторія — Поділля 0:1

Гол: Квасов, 39.