Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 10 травня, відбулися матчі 17 туру Другої ліги у групі А.

У першому матчі Куліків-Білка в гостях мінімально обіграла Ужгород із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 45 хвилині, а його автором став Сергій Копил.

Ужгород — Куликів-Білка 0:1

Гол: Копил, 45.

У другій зустрічі дубль львівського Руху впевнено обіграв дубль Ниви з рахунком 3:0. Авторами голів стали Ілля Поповський, Михайло Дзюнь та Кевін Цюрпалевич-Семочко.

Рух-2 — Самбір-Нива-2 3:0

Голи: Поповський, 5, Дзюнь, 28, Цюрпалевич-Семочко, 55.

У третій зустрічі дубль Полісся розібрався з Реал Фармою з рахунком 2:0. Перемогу молодшим "вовкам" принесли голи Ярослава Карамана (пенальті) та Артема Коржа. Також на 40 хвилині Артем Грохольський не реалізував пенальті.

Полісся-2 — Реал Фарма 2:0

Голи: Караман, 77 (пен), Корж, 88.

У четвертому матчі Скала 1911 обіграла лідируючий Пробій з рахунком 4:2. У складі переможців голами відзначилися Андрій Ралюченко, Роман Лісовик, Андрій Фесенко та Іван Жуміга. У Пробія забивали Ігор Гук та Василь Палагнюк, який реалізував пенальті.

Скала 1911 — Пробій 4:2

Голи: Ралюченко, 2, Лісовик, 39, Фесенко, 74, Жуміга, 78 — Гук, 45, Палагнюк, 89.

Наприкінці Ровера 1908 поділила очки з Вільхівцями. Матч закінчився із рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок на 35 хвилині після голу з пенальті від Сергія Панасенка, але господарі поля зрівняли рахунок на третій компенсованій хвилині до другого тайму, коли відзначився Дмитро Гуменяк.

Ревера 1908 — Вільхівці 1:1

Голи: Гуменяк, 90+3 — Панасенко, 35 (пен).