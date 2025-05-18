Україна: Перша ліга

Завершилися чотири поєдинки чергового туру в другому дивізіоні України.

В українській Першій лізі-2024/25 відбулися три матчі сьомого туру чемпіонської групи та один поєдинок восьмого туру групи вибування.

Чемпіонська група

Кудрівці вдалося майже напевно позбавити Агробізнес шансів на потрапляння до зони перехідних матчів. У виїзному поєдинку з Епіцентром наступного тижня клуб із Чернігівщини влаштує тільки перемога, але й вона не гарантує йому місця в УПЛ.

Кудрівка — Агробізнес 2:0

Голи: Рогозинський, 16, Лєгостаєв, 6

ЮКСА врятувалася від поразки, позбавивши Металіст продовження боротьби за підвищення.

ЮКСА — Металіст 3:3

Голи: Кононов, 29, Ситников, 39, Співаков, 90+1 — Луців, 59, 64 (обидва — пен.), Федорів, 72

Полтава звитягою над Буковиною впритул наблизилася до УПЛ. "Малиново-золотим" потрібно набрати всього один заліковий бал у виїзному матчі проти Металіста наступного тижня.

Полтава — Буковина 2:0

Голи: Щербак, 21, Марусич, 65

Група вибування

Тернопільська Нива й запорізький Металург своїх уболівальників голами не порадували.

Нива (Тернопіль) — Металург 0:0

Нагадаємо, у чемпіонській групі наступного тижня відбудеться останній тур, тоді як представники групи вибування мають взяти участь ще в одному-трьох турах.