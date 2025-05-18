Завершилися чотири поєдинки чергового туру в другому дивізіоні України.
Полтава — Буковина, bukfc.com
18 травня 2025, 16:43
В українській Першій лізі-2024/25 відбулися три матчі сьомого туру чемпіонської групи та один поєдинок восьмого туру групи вибування.
Чемпіонська група
Кудрівці вдалося майже напевно позбавити Агробізнес шансів на потрапляння до зони перехідних матчів. У виїзному поєдинку з Епіцентром наступного тижня клуб із Чернігівщини влаштує тільки перемога, але й вона не гарантує йому місця в УПЛ.
Кудрівка — Агробізнес 2:0
Голи: Рогозинський, 16, Лєгостаєв, 6
ЮКСА врятувалася від поразки, позбавивши Металіст продовження боротьби за підвищення.
ЮКСА — Металіст 3:3
Голи: Кононов, 29, Ситников, 39, Співаков, 90+1 — Луців, 59, 64 (обидва — пен.), Федорів, 72
Полтава звитягою над Буковиною впритул наблизилася до УПЛ. "Малиново-золотим" потрібно набрати всього один заліковий бал у виїзному матчі проти Металіста наступного тижня.
Полтава — Буковина 2:0
Голи: Щербак, 21, Марусич, 65
Група вибування
Тернопільська Нива й запорізький Металург своїх уболівальників голами не порадували.
Нива (Тернопіль) — Металург 0:0
Нагадаємо, у чемпіонській групі наступного тижня відбудеться останній тур, тоді як представники групи вибування мають взяти участь ще в одному-трьох турах.