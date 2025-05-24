Україна: Перша ліга

Тренер Металіста 1925 — про емоційний матч з Агробізнесом, боротьбу за УПЛ та очікування перед перехідними іграми.

Після непростого поєдинку з Агробізнесом (1:1), який завершився нічиєю, головний тренер Металіста 1925 Максим Цвіренко прокоментував результат зустрічі та поділився думками щодо майбутнього команди.

"Перед нами стояла задача – перемога, не дивлячись на результати паралельних матчів. Основну задачу ми не виконали, але, принаймні, посіли третє місце. Наш основний суперник – 'Полтава' свою гру виграла", — зазначив наставник харків’ян.

Цвіренко підкреслив, що матч видався непростим з емоційної точки зору: "По ходу гри програвали, пропустивши гол, команда суперника сіла ще більше в захист, і було ще важче забити. Але дякую хлопцям за характер та самовіддачу. Все ж змогли себе перебороти та забити."

Попереду в Металіста 1925 два вирішальні перехідні матчі за право зіграти в УПЛ. Наставник команди налаштований рішуче:

"Так, ми завжди готові. Навколо нашого клубу завжди великі очікування, але ми робимо свою справу. Так, може це не завжди вдається так, як всім хочеться, ми за це відповідаємо і це нормально. Але ще два матчі попереду, будемо працювати на максимум, щоб повернутися до Прем'єр-ліги".

У стиках Металіст 1925 зіграє з Лівим Берегом.