Завершилися чотири поєдинки чергового туру в другому дивізіоні України.
Минай, facebook.com/minajfootballclub
30 травня 2025, 15:10
У рамках останнього, десятого туру групи вибування української Першої ліги-2024/25 відбулися чотири матчі.
Тернопільська Нива так і не знайшла відповіді на три гола Вікторії.
Вікторія — Нива Тернопіль 3:0
Голи: Книш, 11, Шарай, 12, Сасовський, 63
Фенікс-Маріуполь поступився Минаю через два гола в другому таймі.
Минай — Фенікс-Маріуполь 2:0
Голи: Воробчак, 48, Демченко, 80
Відкриття рахунку в матчі проти Прикарпаття не допомогло Металургу уникнути розгрому.
Прикарпаття — Металург 4:1
Голи: Француз, 39 (пен.), Михальчук, 44, Радульський, 65, Хома, 74 — Юречко, 35
Поділля й Діназ не виявили сильнішого, не порадувавши результативними ударами.
Поділля — Діназ 0:0
Турнірна таблиця групи вибування Першої ліги:
Зазначимо, що вже невдовзі будуть визначені пари учасників плей-оф за виживання в Першій лізі.