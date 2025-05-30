Україна: Перша ліга

Завершилися чотири поєдинки чергового туру в другому дивізіоні України.

У рамках останнього, десятого туру групи вибування української Першої ліги-2024/25 відбулися чотири матчі.

Тернопільська Нива так і не знайшла відповіді на три гола Вікторії.

Вікторія — Нива Тернопіль 3:0

Голи: Книш, 11, Шарай, 12, Сасовський, 63

Фенікс-Маріуполь поступився Минаю через два гола в другому таймі.

Минай — Фенікс-Маріуполь 2:0

Голи: Воробчак, 48, Демченко, 80

Відкриття рахунку в матчі проти Прикарпаття не допомогло Металургу уникнути розгрому.

Прикарпаття — Металург 4:1

Голи: Француз, 39 (пен.), Михальчук, 44, Радульський, 65, Хома, 74 — Юречко, 35

Поділля й Діназ не виявили сильнішого, не порадувавши результативними ударами.

Поділля — Діназ 0:0

Турнірна таблиця групи вибування Першої ліги:

Зазначимо, що вже невдовзі будуть визначені пари учасників плей-оф за виживання в Першій лізі.