Україна: Перша ліга

Друге протистояння відбудеться наступного четверга, 12 червня.

Чернігів приймав Металург у рамках першого матчу плей-оф за участь у наступному розіграші Першої ліги.

Господарі поля ще за підсумками першого тайму зусиллями Єгора Шалфєєва й Джіліндо Безгубченка сформували комфортну для себе перевагу. Анатолій Романченко ближче до завершення протистояння збільшив її і встановив на табло підсумковий рахунок, реалізувавши пенальті.

Матч-відповідь заплановано на четвер, 12 червня.

Чернігів — Металург 3:0

Голи: Шалфєєв, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81 (пен.)

Чернігів: Татаренко, Картушов, Фатєєв, Романченко, Шумило (Шушко, 58), Бибік (Зенченко, 85), Шалфєєв (Койдан, 58), Сердюк, Порохня, Безгубченко (Кулик, 58), Новіков (Сахно, 70)

Металург: Байда, Товкач (Близнюк, 46), Юречко, Клименко, Козлов, Алібеков (Костюченко, 65), Фальковський (Біляєв, 46), Бандурін, Страдс, Іродовський (Куралех, 78), Нехтій (Васильченко, 65)

Вилучення: Костюченко, 80 (друге попередження)

Нагадаємо, раніше Поділля в боротьбі з Колосом-2 втримало своє місце в Першій лізі.