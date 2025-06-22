Україна: Перша ліга

Новий керманич "лелек" висловився щодо цілей на сезон-2025/26.

Головний тренер Лівого Берега Андрій Гаврюшов дав свій коментар клубній пресслужбі на першому тренуванні передсезонних зборів.

"Лелеки" вилетіли з УПЛ за підсумками сезону-2024/25, після чого вони припинили співпрацю з уже колишнім керманичем Віталієм Перваком.

"Усі хлопці раді бачити один одного, ми зараз повинні працювати без зайвих емоцій. Хлопці все роблять із задоволенням, далі — підвищуватимемо ігровий тонус.

Комплектація тренерського штабу? Вадим Чернишенко залишається, також працюватимуть тренер воротарів Сергій Карпов, тренер з фізпідготовки Віталій Захарченко, медперсонал — у тому ж складі. Ще є позиції, які ми будемо формувати.

Гравці, які пішли? Радилися з президентом, деякі рішення його вольові, десь я вимагав щось від нього. Зараз будуємо молоду, амбіційну та конкурентоздатну команду.

На першому зборі працюватимемо дев'ять днів. На 28 червня запланований перший спаринг із вінницькою Нивою, потім 5 липня — з ФК Чернігів. Щодо подальших контрольних матчів, то інформація з'явиться згодом.

Головні конкуренти в Першій лізі? По-перше, завдання озвучить президент, але ми ставимо мету повернення до Прем'єр-ліги. Нас чекає класичний формат у 16 команд, у два кола, буде цікаво. Команді протистоятимуть досвідчені колективи як-то Чорноморець, Ворскла, Буковина. Але до кожного суперника ставимося з повагою", — цитує Гаврюшова офіційний сайт Лівого Берега.

Нагадаємо, нещодавно київський клуб оголосив про відхід трьох гравців.