Україна

Ще троє гравців залишили команду, яка вилетіла до Першої ліги.

Лівий Берег на своєму офіційному сайті оголосив про відхід трьох гравців — воротаря Вадима Сташківа та братів півзахисників — Івана та Миколи Когутів.

Сторони вирішили не продовжувати контракти, які закінчуються цього літа. Усі троє отримали статус вільних агентів.

Брати Когути виступали за київський клуб з літа 2023 року. Минулого сезону Микола провів 28 матчів, забив один гол та віддав три асисти, а на рахунку Івана — 25 поєдинків.

Сташків виступав за "лебедів" з літа 2023 року. Минулого сезону він провів 18 матчів за молодіжний склад, з яких два на нуль за 46 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Лівий Берег посів 14 місце в УПЛ і в матчах плей-оф поступився Металісту 1925, вилетівши до Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що троє гравців залишили Лівий Берег після завершення контрактів.