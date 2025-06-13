Ще троє гравців залишили команду, яка вилетіла до Першої ліги.
Іван та Микола Когути, ФК Лівий Берег
13 червня 2025, 10:57
Лівий Берег на своєму офіційному сайті оголосив про відхід трьох гравців — воротаря Вадима Сташківа та братів півзахисників — Івана та Миколи Когутів.
Сторони вирішили не продовжувати контракти, які закінчуються цього літа. Усі троє отримали статус вільних агентів.
Брати Когути виступали за київський клуб з літа 2023 року. Минулого сезону Микола провів 28 матчів, забив один гол та віддав три асисти, а на рахунку Івана — 25 поєдинків.
Сташків виступав за "лебедів" з літа 2023 року. Минулого сезону він провів 18 матчів за молодіжний склад, з яких два на нуль за 46 пропущених м'ячів.
Нагадаємо, Лівий Берег посів 14 місце в УПЛ і в матчах плей-оф поступився Металісту 1925, вилетівши до Першої ліги.
Раніше повідомлялося, що троє гравців залишили Лівий Берег після завершення контрактів.