Україна: Перша ліга

Черговий новачок для клубу Першої ліги.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із колишнім воротарем ЛНЗ Германом Пеньковим.

Угода з досвідченим 31-річним українцем розрахована на один рік. У новій команді він виступатиме під 94 номером.

Минулого сезону Пеньков провів лише один матч в УПЛ проти Олександрії, в якому пропустив один м'яч.

Додамо, що раніше Буковина підписала контракт із голкіпером Микитою Федотовим та захисником Тарасом Саківим, а команду цього літа очолив колишній наставник Оболоні Сергій Шищенко.