Черговий новачок для клубу Першої ліги.
ФК Буковина
28 червня 2025, 14:59
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із колишнім воротарем ЛНЗ Германом Пеньковим.
Угода з досвідченим 31-річним українцем розрахована на один рік. У новій команді він виступатиме під 94 номером.
Минулого сезону Пеньков провів лише один матч в УПЛ проти Олександрії, в якому пропустив один м'яч.
Додамо, що раніше Буковина підписала контракт із голкіпером Микитою Федотовим та захисником Тарасом Саківим, а команду цього літа очолив колишній наставник Оболоні Сергій Шищенко.