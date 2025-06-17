Чернівецька команда має намір надати ігрову практику всім гравцям.
ФК Буковина
17 червня 2025, 13:39
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про плани виставлення своєї другої команди у Другій лізі України у сезоні-2025/26.
Головним тренером дубля чернівецької команди буде Дмитро Ефімов, який раніше працював зі складом U-19, який взяв срібло у юнацькому чемпіонаті України.
Юнацька команда продовжить виступати у ДЮФЛ, а дубль буде створено на базі команди U-19.
Також клуб зазначає, що головною метою Буковини при створенні другої команди є забезпечення ігрової практики молодих гравців у професійному футболі.
Сьогодні, 17 червня, має відбутися засідання ПФЛ, на якому Буковину-2 мають затвердити у списку учасників Другої ліги.