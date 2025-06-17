Україна: Друга ліга

Чернівецька команда має намір надати ігрову практику всім гравцям.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про плани виставлення своєї другої команди у Другій лізі України у сезоні-2025/26.

Головним тренером дубля чернівецької команди буде Дмитро Ефімов, який раніше працював зі складом U-19, який взяв срібло у юнацькому чемпіонаті України.

Юнацька команда продовжить виступати у ДЮФЛ, а дубль буде створено на базі команди U-19.

Також клуб зазначає, що головною метою Буковини при створенні другої команди є забезпечення ігрової практики молодих гравців у професійному футболі.

Сьогодні, 17 червня, має відбутися засідання ПФЛ, на якому Буковину-2 мають затвердити у списку учасників Другої ліги.