Україна: Перша ліга

Команди, що вилетіли з УПЛ, провели спільний спаринг.

Інгулець із Петрового здобув впевнену перемогу над одеським Чорноморцем у товариському поєдинку з рахунком 3:1. Матч відбувся на НТБ Чорноморець у Совіньйоні.

Команда Василя Кобіна показала організований футбол із перших хвилин, і вже на 9-й хвилині П’ятов відкрив рахунок точним ударом під перекладину. Підопічні Олександра Кучера активно відповідали атакою, і ближче до перерви отримали шанс зрівняти рахунок: арбітр призначив пенальті після фолу на Сухарі. Проте удар капітана «моряків» Хобленка з «позначки» відбив голкіпер гостей.

У другому таймі Інгулець значно додав і в середині тайму забив двічі поспіль. Катрич реалізував індивідуальний прохід, а вже за мить Сад впевнено переграв Аніагбосо після виходу один на один – 0:3. Господарі змогли відповісти лише з пенальті – Попов точно пробив після порушення правил проти Миколи Когута.

Нагадаємо, сьогодні відбулося жеребкування календаря Першої ліги сезону 2025/26. Старт запланований на 2 серпня.

Свій перший матч у новому сезоні одесити зіграють проти Ниви, а команда з Петрового протистоятиме Буковині.