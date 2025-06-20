Україна

До одеського клубу приєдналися брати Когути та Олександр Осман.

Одеський Чорноморець офіційно уклав контракти з трьома новими гравцями, які мають допомогти команді повернутися до еліти українського футболу після вильоту з Прем’єр-ліги.

Новачками клубу стали 26-річні півзахисники Іван та Микола Когути, а також 29-річний захисник Олександр Осман. Брати-близнюки Когути перейшли з Лівого Берега, де провели останні два сезони. Осман, який раніше виступав за київське Динамо, перебрався до Одеси з Оболоні.

У клубі відзначають, що це важливе підсилення, яке повинне допомогти виконати головну задачу на сезон-2025/26 — миттєве повернення до УПЛ. За словами представників Чорноморця, футболісти мають достатньо досвіду, аби зміцнити склад і швидко адаптуватися до вимог головного тренера Олександра Кучера.

Минулого сезону одесити завершили чемпіонат на останньому місці турнірної таблиці УПЛ.