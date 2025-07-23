Україна: Перша ліга

Закарпатська команда не зможе провести сезон через фінансові проблеми.

Запорізький Металург замінить закарпатський Минай у наступному сезоні Першої ліги України-2025/26. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вчора ми презентували новий логотип і стиль СК Металург Запоріжжя — і почули відповідь на важливе питання. Так. Ми приймаємо виклик. Так. Металург гратиме у Першій лізі. Козаки йдуть. А з ними — і новий Металург у Першу лігу", — сказано у заяві клубу.

Нагадаємо, раніше Минай оголосив, що не зможе провести майбутній сезон через фінансові проблеми.

Металург за підсумками минулого сезону посів 14 місце у Першій лізі та у матчах плей-оф поступився Чернігову, вилетівши до Другої ліги.