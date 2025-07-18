Україна: Перша ліга

Президент ПФЛ в ексклюзивному інтерв'ю Football.ua розповів про останні новини з Першої та Другої ліги перед початком сезону

26 липня розпочнеться новий сезон у Першій та Другій лізі чемпіонатів України з футболу. Літнє міжсезоння вийшло насиченим на події як для самих клубів, так і для Професіональної футбольної ліги.

Football.ua поспілкувався із президентом ПФЛ Олександром Каденком про стан справ у клубах та лігах, а також про маркетинг, телетрансляції та зміну формату Першої ліги.

"Є час, щоб Минай ухвалив певне рішення"

– Пане Олександре, почнімо з актуального. Яка доля футбольного клубу Минай?

– Ми все ще чекаємо інформації щодо початку зборів клубу, адже він єдиний не розпочав підготовку. Ще є певний час для того, щоб Минай ухвалив певне рішення. ПФЛ готова до будь-яких подій. Але звісно ж ми хотіли б, щоб клуб продовжив свої виступи, а не зникав із футбольної мапи.

– Скільки правди в тому, що Минай планував об'єднання з Ужгородом? Якби це сталося, ми могли побачити Ужгород у Першій лізі?

– Гадаю, коментувати цей кейс недоречно, адже президент Ужгорода в інтерв’ю чітко сказав – жодного злиття не передбачено.

– Якщо Минай все ж зніметься зі змагань, хто його замінить?

– Тут все просто, Регламентом подібні ситуації передбачені. За найгіршої ситуації Минай замінить запорізький Металург, який посів 14 місце в Першій лізі, але поступився у плейоф.

– Фенікс-Маріуполь – ще один клуб, про долю якого всі переживали минулого сезону. Зараз є гарантії, що у них все стабільно і вони зможуть пройти сезон?

– Фенікс-Маріуполь як і інші клуби Першої та Другої ліг готується до відновлення сезону, ба більше, команда Максима Фещука має чималі амбіції на цей сезон. Тому коментувати щось в контексті стабільності клубу недоречно.

– Яка ситуація зараз із полтавською Ворсклою? У клубу був трансферний бан, чи вдалося його врегулювати?

– Наскільки мені відомо, керівництво Ворскли намагається врегулювати ситуацію з забороною на реєстрацію нових футболістів. Вона непроста, погоджуюся. Але навряд ПФЛ може якимось чином вплинути на ситуацію, це не наша компетенція. Але будь-які консультації ми готові надати зі свого боку.

"На конференції клуби визначили, хто покаже матчі ПФЛ наступного сезону"

– За підсумками минулого сезону одразу чотири клуби підвищилися з Першої ліги до УПЛ. На вашу думку, це пов'язано із тим, що рівень команд з верхньої частини Першої ліги та команд з нижньої частини УПЛ приблизно рівний?

– Мабуть, не нам оцінювати суб'єктивні показники – рівень команд, хто кращий, хто гірший... Ми займаємося організацією чемпіонату, тож думаю, можемо висловити задоволення тим, що між лігами відбувся обмін командами за спортивним принципом і ті клуби, які заслужили це право, змогли успішно пройти атестаційний процес і здобули можливість підвищитися в класі. Сподіваємося, що ці клуби доведуть свою конкурентоздатність наступного сезону.

– Чи має право на життя плейоф за право грати в УПЛ в тому вигляді, в якому він є зараз? Чи можливо достатньо, щоб бронзовий призер грав із 14-м місцем УПЛ?

– Ми приймаємо та обробляємо пропозиції клубів, виносимо на голосування й отримуємо результати. Це футбольна демократія в чистому вигляді. На нашу думку, даний формат обміну між ПФЛ та УПЛ, а також аналогічно він застосований між клубами Першої та Другої ліг, сприяє дотриманню спортивного принципу. Менше існує так званих прохідних матчів і це веде до більшої напруженості в матчах чемпіонату і їх видовищності. Таким чином враховуємо, що даний формат доречний для підвищення конкуренції.

– Чи з'являться нові спонсори ПФЛ на новий сезон?

– З огляду на контрактні зобов'язання ми ще не можемо офіційно повідомити приємну звістку у цьому контексті. Стежте за оновленнями на нашому сайті та в усіх соцмережах ПФЛ. Чекати залишається недовго.

– Минулого сезону матчі транслювала платформа Divisport. Хто тепер покаже матчі Першої ліги в Україні?

– На Конференції клуби ухвалили рішення консолідувати права у Першій та Другій лігах і здійснювати прямі трансляції усіх матчів на офіційному каналі ПФЛ в YouTube. Ця практика для нас не нова і вона показала свою ефективність.

"Вікторія продовжить грати на виїзді"

– До Другої Ліги заявилися команди Атлет, Лісне та Ребел, усі представляють Київ або Київську область. Інфраструктури вистачає на всіх?

– Звісно, що ніхто б не відмовився, якби у Києві та Київщині було збудовано ще більше стадіонів. Але реалії такі, що клуби намагаються відшукувати можливості для проведення своїх матчів. Щодо названих вами клубів, то лише Атлет отримав право виступати на власному стадіоні – матчі Другої ліги може грати на стадіоні ДЮСШ Атлет у Києві. За моєю інформацією Лісне планує проводити свої матчі на стадіоні імені Бруквенка у Макарові, а Ребел досяг угоди з УАФ і гратиме на стадіоні імені В.Баннікова. Він ділитиме цей стадіон зі столичним Локомотивом.

– А які загалом вимоги до стадіонів в ПФЛ?

– Питання у компетенції Комітету з питань безпеки і проведення змагань УАФ. Стадіони мають відповідати певній категорії, яка присвоюється згідно з запитом клубу і за підсумками відповідної інспекції.

– Вікторія, Чернігів, Тростянець – команди з прикордонних областей із країною-агресором. Де вони гратимуть у наступному сезоні?

– Минулого сезону та ж Вікторія починала на власному стадіоні. Але після того, як тривоги тривали по кілька годин та було перенесено матчі за участю сум’ян через затяжні тривоги, клуб змушений був шукати інші варіанти для проведення своїх матчів. Цього сезону Вікторія продовжить грати на виїзді. Ми дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо грати в футбол взагалі. І віримо, що завдяки нашим безстрашним воїнам ми здобудемо перемогу у цій жахливій війні з росією, а клуби повернуться на свої стадіони.

– В змаганнях ПФЛ буде новий офіційний м'яч?

– З компанією Select у нас довгострокове партнерство, яке стартувало у сезоні 2020/21. Угода чинна ще найближчих два сезони. Так, найближчої Конференції було представлено новий дизайн м’яча – він став третім за час співпраці. Незмінним залишається єдине – висока якість моделі SELECT Brillant Super, яку оцінили футболісти.

– Цього сезону команди не ділитимуться на чемпіонську та групу вибування. Чому вирішили відійти від цієї практики?

– Цей формат був прийнятий учасниками ПФЛ після плідного обговорення. Він прижився в умовах необхідності економії на виїздах завдяки географічному поділу та гарному наповненню календаря, враховуючи плейоф і другий етап. Три роки ми проводили змагання за цим принципом, і повернення до класичного формату – 16 команд у два кола може свідчити про певну стабілізацію українського футболу.