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В апреле этого года победитель последних двух Лиг чемпионов и много другого в рамках программы Real Madrid Foundation проводил футбольные курсы в Киеве. Теперь очередь дошла до Турции, где в отлично знакомом украинским командам Белеке, а конкретно в Regnum Carya Golf & Spa Resort, с 19 июня заработал летний лагерь королевского клуба. Он закроется 8 сентября, а пока туда могут отправиться и украинские детишки (от 6 до 17 лет), если вдруг пропустили киевские мастер-классы.

Real Madrid Foundation (RMF) — это некоммерческая, но мощная организация, и Турция стала 73-й по счету страной, куда добрался всесильный мадридский клуб. На сегодня по всему миру работает 400 социальных программ, поддерживаемых RMF и местными спонсорами. К примеру, в прошлом году через социальные спортивные школы «сливочных» прошло почти 40 тысяч человек. И эта цифра будет только возрастать с каждым годом, потому что охват стран впечатляющ, но далеко не полон — наверняка организаторы RMF держат в уме число 100! Стран, конечно – до такого количества Кубков чемпионов «Реалу» в любом случае играть довольно долго.

Удовольствие потренироваться, на первый взгляд, не из дешевых – стоимость недельного обучения составляет 400 евро за ребенка для гостей Regnum Carya Golf & Spa Resort и 600 евро для гостей из других отелей. Также действует 25% скидка (на 100 евро меньше, получается) на второго ребенка в семье. С другой стороны, да – для большинства наших граждан сумма выглядит болезненно, но для остальных? А для тех, кто так и так уже прибыл в Белек конкретно отдохнуть и живет в этом отеле?! Нормально, короче.

Занятия проводят испанские тренеры, каждый из которых имеет лицензию категории UEFA Pro. Вдобавок они обучались в Real Madrid Academy, где тренировали юниоров королевского клуба в Испании и прошли аттестацию, прежде чем заслужить место в фонде.

Естественно, детей распределяют на группы по возрасту. С каждой испанские наставники работают по-разному: совсем крохам дают «базу» и обучают контролировать мяч буквально за ручку, более опытных ребят учат думать и играть на уровне команды.

Нам удалось понаблюдать за тренировкой самой младшей по возрасту группы — мальчишек обучали ведению мяча и перехватам. Выглядело это весело и комично, дети есть дети – они же падают и спотыкаются, сталкиваются и дурачатся.

В одном из упражнений турецкий мальчишка почему-то решил пульнуть мяч что есть силы. Испанский тренер его пожурил, так ребенок разрыдался и убежал к отцу. Понадобились большие усилия родителей, чтобы вернуть его к тренировке. Тонкий психологический подход тоже здесь важен. И уж точно не вздумайте повысить на ребенка голос – ни-ни, это суровейшее табу!

Не обошлось и без казуса. По окончанию занятия турецкие журналисты выбрали из толпы неординарного малыша и попытались взять интервью. А тот ни в какую – к нему обращаются, а он молчит, вытаращив на телевизионщиков и на камеры глаза, раза в два крупнее, чем он сам. Оказалось, мальчик из Германии и элементарно не понимал, чего от него хотят.

В этом и заключается, пожалуй, главный минус такого кемпинга. Летние лагеря на курортах интернациональные. К примеру, на летний кемпинг в Турции уже подали заявки 350 детей из 41-й страны. Рядом с испанским специалистом работают переводчики русского, турецкого и английского и воленс-неволенс много времени уходит на разъяснение деталей. Впрочем, это мы посетили тренировку младшей группы. Старшим группам легче – там всё происходит намного интенсивнее и эффективнее.

В следующем году Real Madrid Foundation отпразднует 20-летие со дня рождения. Андрес Мунтанер, директор по курсам RMF, рассказал о главной миссии фонда: «Цель этих курсов не состоит в том, чтобы найти новых игроков для «Реала». Наша задача – обмен опытом с детьми и их обучение, в ходе которого дети смогут почувствовать основные принципы игры «Реала» и ценности клуба.

В наших школах мы используем футбол не только для того, чтобы дети занимались спортом, но и для развития дружбы, общения, работы в команде и уважения. Данные курсы — фундамент нашего фонда. Этими проектами мы помогаем детям уйти с улиц, в том числе из криминальной среды. Мы показываем этим детям абсолютно другую жизнь. Например, на данный момент действует большой социальный проект RMF в Перу. Есть пример, когда мальчика удалось вывести из криминальной среды через социальную спортивную школу RMF — сейчас он тренер. В других странах есть проекты по адаптации детей беженцев и многое другое».

В завершение хочется сказать, что место для летнего лагеря в Турции «Реал» (Мадрид) выбрал фешенебельное. Regnum Carya Golf & Spa Resort – отель класса люкс по системе Luxury All Inclusive, расположен на территории 1 000 000 кв.м вдоль побережья Средиземного моря — два гольф-клуба, три футбольных поля, соответствующие стандартам FIFA, теннисные корты, шесть ресторанов a-la carte, 10 баров, аквапарк и масса развлечений для Богдана Бутко, Максима Малышева и Романа Павлюченко.

Почему именно для них? Так эти ребята были замечены здесь! «Отель удивительный и расслабляющий. Всё, что нужно для спокойного семейного отдыха после изнурительного сезона», — заключил Бутко.

Валерий Пригорницкий