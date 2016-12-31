Англия

19:30, Ливерпуль, Анфилд Роуд. Арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Оба грядущих соперника во многом похожи уверенной нынешней формой, поскольку исправно побеждали в 3-х предыдущих турах. Даже если брать 5 последних матчей, то Красные и Горожане набрали одинаковое количество очков — по 10. Все это говорит об их равенстве, что также подтверждает еще и турнирная таблица.

Клопп до последнего надеялся на восстановление Коутиньо, но бразилец так и не успел залечить повреждение, поэтому Ливерпулю вновь придется обходиться без своего лучшего игрока в текущем сезоне. Его место на поле, как и прежде, займет Ориги, который сполна воспользовался своим шансом, а Старридж вновь остался за бортом основы. В целом стартовый состав Ливерпуля должен быть аналогичным поединку со Стоком, ведь Матип также не смог справиться с травмой.

Следуя своим принципам, Гвардиола наверняка сделал бы какое-то изменение в основном сочетании игроков по сравнению с матчем против Халл Сити, но вернувшийся после дисквалификации Агуэро облегчил задачу Пепу. Заменять надолго вылетевшего Гюндогана в последнее время лучше всего получается у Туре, поэтому он должен выйти в старте. А вот Стоунза там оказаться не должно — Джон повредился в игре с Тиграми, да и связка Отаменди-Коларов в центре обороны выглядит уверенно.

Перед матчем Клопп и Гвардиола во один голос пели друг другу дифирамбы и не зря — как минимум с точки зрения атаки обе команды нынче выглядят очень мощно. Конечно, в игре подобного калибра и Ливерпуль, и Сити не будут столь раскрепощены с точки зрения креатива, но перевес их игроков передней линии одновременно с далеко не самой сильной обороной в любом случае должен стать залогом высокой результативности.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Миньоле — Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер — Лаллана, Хендерсон, Вейналдум — Мане, Ориги, Фирмино

Ман Сити: Браво — Санья, Отаменди, Коларов, Клиши — Фернандиньо, Туре — Стерлинг, Силва, де Брайне — Агуэро

Не сыграют: Коутиньо, Ингз, Матип, Сахо, Груйич — Компани, Гюндоган, Сане

Слова



Юрген Клопп, менеджер Ливерпуля:

"Мы ожидаем встречу с Ман Сити. Это сложный матч для обеих команд, но и захватывающий. Прекрасные новости для нас в том, что он состоится на Анфилде. Сити – выдающаяся команда, но и мы не так уж плохи. Так что будет красивый поединок. Что бы я ни сказал, это не поможет победить сейчас, зато может усложнить нам жизнь. Так что лучше-ка я заткнусь!"

Хосеп Гвардиола, менежэер Ман Сити:

"Нет сомнений, что Ливерпуль — одна из сильнейших команд АПЛ. Красные хорошо выступили в последнем поединке со Сток Сити. Мне повезло в свое время играть против Юргена Клоппа, мы хорошо знаем друг друга. В этом сезоне я смотрел много матчей Ливерпуля. Считаю, что за титул и за квалификацию в Лигу чемпионов будут бороться шесть команд. Все эти команды – серьезные претенденты на чемпионство, так что предстоит серьезная борьба до самого конца сезона".

Интересные факты

- Агуэро забил 4 гола в ворота Ливерпуля в АПЛ, но ни разу не отличался на Анфилд Роуд;

- Красные забивали в 19-ти предыдущих домашних матчах с Горожанми в Премьер-лиге;

- Мерсисайдцы выиграли 3 последних поединка у Ман Сити, а более длительная победная серия в играх с Горожанми у случилась в 1981 году (семь матчей).