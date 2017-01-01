Англия

Защитник Челси Гари Кэхилл прокомментировал победу команды над Сток Сити (4:2).

Кэйхилл открыл счет за 11 минут до перерыва, мощно пробив по воротам головой.

"Нам надо было упорно обороняться и много работать. Я думаю, их первый гол был из офсайда, но мы проявили характер", — начал центрбэк Синих.

"Не все и не всегда идет гладко, мы не всегда можем играть всухую или забивать много мячей. Нам иногда надо было выгрызать победы, и мы делали это снова и снова. Мы никогда не чувствовали себя побежденными, но матч был сложным, как мы и ожидали".

"Всей команде надо сконцентрироваться на том, что мы делаем. Легких матчей не бывает в этом чемпионате. У нас недавно были несколько встреч, когда мы победили со счетом 1:0 команды, о которых люди говорили, что мы должны были их громить. Мы не раз показывали характер, и мы никогда не чувствуем себя так, словно нас могут победить. Это следствие того, что мы много работаем, этого просто не может случиться. Мы довольны результатом".

"Посмотрите на статистику. Мы более чем довольны тем, как мы обороняемся. Мы пропустили два мяча, но победили, а это самое важное, нам просто надо не подпускать их близко к воротам".

"Иногда мы демонстрируем очень хороший футбол, мы выиграли матч, и конечно, мы довольны".

"Конте оказывает на нас давление. Нам это нравится, мы все хотим выходить на поле и работать друг для друга. Все начинается с тренера и команды, которая его поддерживает. Мы просто хотим продолжать так же".

"Мы хотим устанавливать рекорды, каждый игрок хочет этого. Мы хотим выходить на поле снова и снова и стараться бить рекорды, но для этого надо много работать", — резюмировал англичанин.