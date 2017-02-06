Англия

Хосеп Гвардиола в кои-то веки отошел на второй план в разговорах болельщиков о судьбе Манчестер Сити. Теперь главным героем дискуссий и обсуждений среди фанатов Горожан стал сенсационный новичок команды Габриэль Жезус, покоривший сердца поклонников команды всего за пару недель.

Когда летом прошлого года болельщики обсуждали трансферную политику Ман Сити, о бразильском талантливом новичке Габриэле Жезусе говорили не очень много, несмотря на внушительную сумму денег, уплаченную за игрока бразильскому Палмейрасу – 27 миллионов фунтов по данным СМИ. Говорили немного по той причине, что в Сити, приобретя Жезуса, тут же позволили ему еще полгода не появляться в расположении клуба из Манчестера. И на то была веская причина – новый тренер Горожан Хосеп Гвардиола, зная о том, что Габриэлю предстоит принять участие в Олимпиаде, где на игрока сильно рассчитывали, решил, что неправильно будет задействовать уже в первой части сезона футболиста, который не прошел с командой предсезонную подготовку. И такой аккуратный подход в итоге полностью себя оправдал: Жезус стал одним из героев исторической и долгожданной победы Селесао на Олимпийских играх, после чего выиграл с клубом еще и чемпионат Бразилии, прибыв в распоряжение Ман Сити уже весьма титулованным игроком как для своего 19-летнего возраста.

Кто знает, два свежих титула, приезд в Англию мамы, старшего брата и двух друзей, или какие-то другие причины помогли Жезусу расслабиться и феерично дебютировать за новый клуб, но факт остается фактом: такого старта карьеры у молодого игрока-иностранца в АПЛ не было уже очень давно. А уж если говорить о бразильцах, которые в Англии приживаются в редких случаях, то перед нами настоящий феномен! Ведь Жезус в трех проведенных матчах, в которых он вышел в стартовом составе, уже записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи, покорив сердца болельщиков Сити и заставив усомниться в будущем в команде человека, без которого еще пару месяцев тому назад игру Горожан невозможно было представить. Серхио Агуэро говорит о готовности доказывать свои претензии на попадание в стартовый состав, Гвардиола уверяет, что аргентинец по-прежнему – важнейший исполнитель в обойме, но только слепой не видит сейчас и не замечал ранее по сезону, как Хосеп целенаправленно перестраивает игру Горожан на модель, менее заточенную под мега-результативного бомбардира "Куна". И приезд Жезуса – последний штрих в этой трансформации. А в пользу Гвардиолы в этом случае, в отличие от его реформ во вратарской линии, говорит еще и статистика.

Жезус стартовал с места в карьер, что удивительно не только по той причине, что ему 19 лет и он бразилец, но еще и потому, что в команде Габриэль всего три недели. Мы не знаем всех нюансов его подготовки к переезду на Туманный Альбион, но то, что парень оказался совершенно не стеснительным и мгновенно понял, чего от него хотят в Манчестере – "медицинский" факт. И это еще один плюс в копилку преимущество Жезуса над Агуэро, ведь Серхио, складывается такое ощущение, все еще так и не понял, как играть в футбол "по Гвардиоле", тогда как его более молодой конкурент мгновенно почувствовал себя в своей тарелке в схемах и планах Хосепа.

Важно отметить, что быстрая адаптация к игре на новом уровне и с новыми партнерами – это не случайность и не исключительно "манчестерская фишка". Ровно также Жезус стартовал во взрослой сборной Бразилии – очутившись рядом с игроками, многих из которых он видел вблизи впервые, Габриэль не растерялся. В первом же поединке за Селесао в отборе на ЧМ-2018 против Эквадора юноша отметился голевым дублем, а позже добавил в свою копилку еще три мяча – в ворота Боливии, Венесуэлы и Перу. Причем два последних стали победными и принесли бразильцам три очка. Параллели с дебютом в Ман Сити провести нетрудно – Жезус начал с ничего не значащих и "добивающих" соперника голов, но позже перешел на решающие, спасительные, так символично соответствующие его имени результативные удары.

Доверие тренеров – похоже, именно этот фактор является важнейшим в успехах 19-летнего юнца. Тем интереснее будет посмотреть на то, как продолжится английский этап карьеры Жезуса. Гвардиола уже намекнул на то, что может использовать на поле одновременно двух своих нападающих – и Агуэро, и Жезуса, и в матче против Суонси мы увидели короткий фрагмент подобного использования. Но все же, зная тактические предпочтения Хосепа, есть предположение, что кому-то из латиноамериканских форвардов придется "подвинуться", и на данный момент факты говорят в пользу юного Жезуса, а не заслуженного, но более возрастного Агуэро. Сможет ли Габриэль сохранить эту диспозицию до конца текущего сезона и заставить тренера продолжать верить в себя, а Серхио уйти? Учитывая слабенькие шансы Ман Сити на чемпионство, эта интрига становится одной из главных для Горожан на финише сезона, а ее развязка может сильно повлиять на будущее команды.