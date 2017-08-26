Англия

Альбион готовы побить собственный трансферный рекорд, чтобы приобрести защитника Ливерпуля Мамаду Сахо.

В ближайшее время Вест Бромвич может остаться без одного из своих основных центральных защитников – Джонни Эванса, который близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Манчестер Сити.

В качестве замены ирландцу Альбион рассматривают бека Ливерпуля Мамаду Сахо. Похоже, что менеджера команды Тони Пьюлиса не смущает высокая цена француза, так как специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести Сахо.

Как сообщает The Telegraph, за Мамаду Вест Бромвич готов выложить 30 млн фунтов, которые станут рекордной трансферной суммой в истории клуба.

Вторую половину прошлого сезона Сахо провел в Кристал Пэлас, отыграв за них всего 8 матчей, однако при этом попав в номинацию на лучшего игрока команды сезона 2016-2017.