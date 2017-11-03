Англия

Руководство Реала рассматривает тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино как приоритетный вариант в случае, если Зинедин Зидан будет уволен.

Реал не лучшим образом начал сезон – мадридцы уже сейчас уступают 8 очков Барселоне в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов были биты Тоттенхэмом – 1:3. В СМИ ходят слухи, что наставник Реала Зинедин Зидан может лишиться своей работы в конце сезона.

По информации The Daily Mail, следующим тренером Королевского клуба может стать Маурисио Почеттино, который превратил Тоттенхэм в претендента на чемпионство в Англии и способствовал росту целого ряда молодых игроков "шпор".

К слову, Реал хотел бы подписать Деле Алли и Харри Кейна из Тоттенхэма и предполагается, что Маурисио Почеттино во главе Реала поспособствовал бы этим трансферам.

Недавно Почеттино признался, что с огромным уважением относится к президенту Реала Флорентино Пересу.

Вполне вероятно, что болельщики "сливочных" хорошо восприняли бы назначение экс-игрока Эспаньола Почеттино, который ранее заявлял, что никогда не будет тренировать Барселону.

Нынешний тренер Реала Зинедин Зидан выиграл с командой 7 трофеев за 19 месяцев работы в клубе.

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