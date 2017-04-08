Германия

Football.ua называет три причины посмотреть центральный матч 28-го тура чемпионата Германии

19:30, Мюнхен, Альянц-Арена. Арбитр встречи — Марко Фриц. Прямая трансляция на телеканале Спорт 2

Если вы решите, что один из важнейших матчей сезона в Бундеслиге Бавария – Боруссия Дортмунд в кои-то веки не таит в себе ничего, кроме привычного зрелищного противостояния, я бы хотел этому возразить. Да, ровным счетом, исход чемпионской схватки предрешен, в связи с огромным отрывом действующего чемпиона и лидера первенства от, на данный момент, второй команды в турнирной таблице Лейпцига. Но есть немало других причин считать матч очень важным. Об этом мы и поговорим, обсудив три главные причины, по которым вы обязаны посмотреть матч двух самых успешных клубов Германии последних 15 лет — мюнхенской Баварии и дортмундской Боруссии!

Битва десятилетий

Бавария против Дортмунда — событие, собирающее миллионы болельщиков по всему миру. Согласитесь, противостояние этих команд в последние годы уверенно ворвалось в список самых захватывающих и зрелищных матчей современного футбола! У немецкого “der Klassiker” за плечами стоит богатая история, и, хотя, победителем противостояния чаще становился именно действующий чемпион Германии, его принципиальнейший противник не устает портить нервы мюнхенскому клубу. В 94-х матчах Бундеслиги “шмели” 23 раза обыграли Баварию и 29 раз обеспечили себе ничейный результат. Но сейчас хотелось бы вспомнить три самых принципиальнейших поединка последних годов, которые подарила нам схватка двух величайших грандов Германии.

1. 26 февраля 2011 года. Эту дату можно назвать началом золотой эпохи Дортмунда. Подопечные Юргена Клоппа, пребывая в замечательной форме, мечтали вновь доказать футбольному миру, что интрига в чемпионской гонке Бундеслиги всё же существует. Благодаря усилиям Лукаса Барриоса, Нури Шахина и нынешнего лидера обороны Баварии Матса Хуммельса десант "шмелей" добыл первую победу в Мюнхене спустя 20 лет (3:1)! Этот триумф в логове врага стал началом чемпионского пути Дортмунда Юргена Клоппа. И вскоре избиение Баварии для коллектива из Вестфалена стало больше правилом, нежели исключением.

2. 30-й тур следующего сезона. Бавария кровь из носа нуждалась в выездной победе над Боруссией, чтобы сохранить надежды на чемпионский титул. Матч был сухим аж до 77-й минуты, пока нынешний лидер Мюнхена Роберт Левандовски не забил решающий мяч в ворота своего будущего клуба. Эта победа Боруссии стала четвертой подряд над Баварией. Забавно, что авторов решающих мячей рекордсмены по чемпионским титулам в Германии скупают назло всему миру!

Сигнал Идуна Парк, ноябрь 2013 года. Марио Гётце впервые появился на поле родного стадиона в футболке принципиального соперника. Он начал матч на скамье запасных, но во втором тайме, уже через 10 минут после выхода на замену, сумел открыть счет. Это стало началом разгрома Боруссии со счетом 0:3. И, конечно же, двойной удар по болельщикам “шмелей”.

Кстати, нужно вспомнить, что в текущем сезоне Боруссия сумела прервать двухлетнюю безвыигрышную серию с Баварией, минимально обыграв Мюнхен со счетом 1:0, благодаря единственному голу Обамеянга

Противостояние позиций

Известно, что в одном из самых интересных матчей сезона из-за повреждения не смогут принять участия такие звезды Бундеслиги, как Нойер, Мюллер, Ройс, Гётце, Шюррле и Дурм. Зато впервые после травмы может выйти Дуглас Коста. К тому же, подлила масла в огонь и горячая новость из лагеря Мюнхена, — накануне поединка повреждение получил и Роберт Левандовски. Но, к счастью, по последним данным стало известно, что поляк всё же будет готов к матчу со своей бывшей командой.

Так вот, несмотря на отсутствие выше перечисленных лидеров, на поле будет на что посмотреть и будет за кем последить.

Чья защита лучше: Матс Хуммельс или тот, кого видели его преемником – Марк Бартра?

Известно, что для лидера обороны Баварии Матса Хуммельса игра с Боруссией будет вдвойне принципиальной. Более 8 лет центрбек был незаменимым лидером обороны Дортмунда, после чего перешел на сторону соперника. В текущем сезоне Хуммельс выигрывает 66% всех своих единоборств на поле — больше, чем любой другой игрок Баварии! Более того, он редко теряет мяч и шикарно позиционирует себя в роли плеймейкера.

Его визави – Марк Бартра. Футболист, вызванный заменить ушедшего лидера. Среди болельщиков в Дортмунде считают, что Бартра – качественный преемник Хуммельса в центре обороны команды. Испанец не менее развит технически, и, несмотря на то, что получает игрового времени в Боруссии на треть меньше Хуммельса в Баварии, когда выходит на поле, становится настоящей угрозой для атаки соперника.

Кто лучше на фланге: Арьен Роббен против Усмана Дембеле?

В 33 года Арьен Роббен не устает быть одним из лидеров мюнхенской Баварии. 8 мячей голландца сведетельствуют, что он не ощущает груза почтительного для футбола возраста. В Германии Роббена до сих пор в шутку называют молодым и перспективным.

А вот Усман Дембеле стал одним из главных открытий нынешнего сезона. 15 голов за Боруссию в сезоне, да ещё и в 19 лет, согласитесь, не могут не вызвать восхищения у поклонников футбола!

Роберт Левандовски против Пьер-Эмерика Обамеянга!

Ну, и, конечно же, главное противостояние матча... Два лучших футболиста Бундеслиги. Два суперфорварда, которые беспощадно сражаются за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

Легендарный форвард дрезденского Динамо и леверкузенского Байера Ульф Кирстен был последним игроком, которому удавалось становится лучшим бомбардиром Бундеслиги два года подряд. В этом сезоне Роберт Левандовски может повторить его достижение.

С этим не согласен Обамеянг, который, как по мне, является лучшим футболистом Бундеслиги в этом году. На данный момент, у габонца 25 мячей в активе и он на один гол опережает поляка. Помимо того, в среднем за матч Обамеянг совершает 32 забегания в штрафную соперника – в несколько раз больше, чем у Роберта. С другой стороны, тот же Кирстен отмечает, что Левандовски, в отличие от африканца, делает массу другой полезной работы на поле: участвует в отборе, отрабатывает в обороне, собственноножно создает атаки, и т.д... В то время, как главным орудием Обамеянга является его скорость и умение оказываться в нужном месте в нужное время.

Турнирные задачи

Перед стартом прошедшего тура, то есть, за восемь игровых дней до конца чемпионата, расстояние между действующим чемпионом Баварией и главным открытием турнира Лейпцигом было аж в 13 очков. После недавнего поражения в Хоффенхайме оно сократилось до десяти. Тем не менее, календарь лидера чемпионата выглядит куда сложнее, чем у того же Лейпцига. Судите сами, следующие соперники Мюнхена: Дортмунд (дома), Байер (выезд), Майнц (д), Вольфсбург (в), Дармштадт (д), Лейпциг (в), Фрайбург (д). Из семи потенциальных соперников Баварии двое сражаются за серебро, минимум трое – за сохранение прописки в чемпионате, а остальные – за еврокубки!

Именно сейчас наступает тот этап чемпионата, когда очки нужны каждой команде Бундеслиги. При этом, в кои-то веки, в Германии каждый коллектив борется за свою цель. Вся середина турнирной таблицы, даже клубы, которые ещё могут оказаться над обрывом зоны вылета, при лучших раскладах — могут смотреть в сторону Лиги Европы!

Добавим, что одной бундеслигой задачи команд не ограничиваются. И Дортмунд, и Мюнхен в ожидании непростых матчей в Лиге чемпионов и полуфинала Кубка Германии! Уже во вторник Боруссия играет с Монако, а на следующий день Бавария пример Реал! А в конце апреля принципиальные соперники по субботнему матчу сыграют в Мюхене в полуфинале Кубка Германии, в матче, который в Германии называют досрочным финалом.

И последний факт: известно, что вторую половину сезона Бавария традиционно играет намного хуже первой. Но так было при Гвардиоле, и далеко не факт, что так будет при Анчелотти. Во всяком случае, сейчас клубный лазарет практически пустой, чего не было в предыдущие сезоны.

Тот же Дортмунд, объективно расценивая свои шансы, борется за серебряные медали. И расстояние до них, на данный момент, — 5 очков. Поражение от Баварии в предстоящем матче, с условием победы Лейпцига над Байером увеличит его аж до восьми! И если второе место поклонники Дортмунда в нынешней ситуации посчитают за достижение, то четвертое, на котором сейчас идет команда, – провал.

Бундеслига выходит на финишную прямую! В матче Бавария – Дортмунд будет на что посмотреть и будет о чем подумать. На кону стоит не три очка, а все шесть, а то и девять. Мюнхен продолжает бороться за чемпионство, Дортмунд – за серебро. Тот случай, когда на карту поставлена не только честь…

Ориентировочные составы:

В субботу точно сыграют Боатенг и Тиаго Алькантара, которые не играли посреди недели, так что Карло Анчелотти придется выбирать между Хуммельсом и Хави Мартинесом. Плюс восстановился Дуглас Коста, который готов выйти на поле, хотя и не факт, что в стартовом составе.

У Дортмунда отсутствует полкоманды. Мало того, что так и не восстановились Ройс, Дурм и Шюррле, не говоря о Гётце, который в этом сезоне больше не сыграет. Плюс под огромным вопросом участие в матче Вайгля, Кагавы и Пищека. Чуть выше оцениваются шансы Бартры. У Тухеля просто не набирается защитников для основы, потому, вполне возможно, что БД вернется к игре в два центральных защитника.

Бавария: Ульрайх – Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба – Хаби Алонсо, Видаль – Роббен, Тиаго Алькантара, Рибери – Левандовски

Боруссия: Бюрки – Пулишич, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер – Кастро, Бендер, Геррейро – Дембеле, Пасслак – Обамеянг

Говорят тренеры

Карло Анчелотти: "Мы готовы на 100 процентов к игре против Дортмунда. Нам предстоит сразиться против очень хорошей команды. Боруссия — одна из лучших команд в Европе, пробившаяся в четвертьфинал Лиги чемпионов".

Томас Тухель: "Это лучшее противостояние, которое только возможно сейчас в бундеслиге! Особенно интересной будет противостояние двух лучших бомбардиров турнира – Обамеянга и Левандовски, разноплановость которых только добавляет перчинки".

Андрей Шахов (младший)