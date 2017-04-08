Германия

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти прокомментировал работу, которую проделал его предшественник Хосеп Гвардиола.

Наставник мюнхенцев отметил вклад Гвардиолы в игру Баварии в текущем сезоне.

"Когда я возглавил Баварию, игроки многое делали достойно, и теперь они также на должной высоте. Гвардиола проделал очень важную работу у руля Баварии", — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

"У каждого тренера свое видение футбола. Я хочу сохранить все хорошее, что есть у Баварии. Стараюсь добиться того, чтобы команда исповедовала более атакующий футбол и больше контролировала мяч".

В 1/4 финала Лиги чемпионов подопечных Анчелотти ожидает двухматчевая дуэль с мадридским Реалом.

"Еще одна победа в Лиге чемпионов, особенно с этим клубом, будет особенной. Бавария дважды играла в полуфинале за последние два года. Она все время была близка к победе, и поэтому мне хочется, чтобы мы наконец выиграли трофей", — добавил специалист.

Добавим, что Бавария занимает первую строчку в немецкой Бундеслиге, в активе у мюнхенцев 65 очков после 27 туров.