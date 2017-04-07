Италия

Защитник Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини получил диплом магистра делового администрирования.

Кьеллини на данный момент 32 года и если не случится серьезных повреждений, то он сможет еще как минимум несколько лет поиграть на высоком уровне. Тем не менее, защитник уже начинает готовиться к жизни после футбола.

Так, Джорджо с отличием закончил Туринский университет, один из самых престижных в Италии. Отныне Кьеллини – магистр делового администрирования. Тема диссертации Джорджо – "Бизнес-модель ФК Ювентус в международном контексте".

"Каждый в клубе поздравляет Кьеллини с его достижением и великолепными результатами", — поздравил своего защитника Ювентус.

Теперь Джорджо вновь нужно переключаться на футбол – уже в субботу (8 апреля) его ожидает игра против Кьево. Ювентус сейчас лидирует в Серии А, опережая Рому на 6 пунктов.