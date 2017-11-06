Италия

Football.ua подводит итоги двенадцатого тура чемпионата Италии.

Казалось, что в двенадцатом туре чемпионата Италии никаких неожиданностей не предвидится. И даже небесная канцелярия, казалось, была того же мнения, иначе зачем ей было устраивать ураган в Риме, приведший к отмене матча Лацио – Удинезе? Однако все оказалось не так гладко. Лидеры Серии А явно решили обострить борьбу на вершине, а, может, просто выдохлись?

Результаты тура

О роли Манчестер Сити в первенстве Серии А

Все, кто не верит в конечный успех Наполи, утверждали, что команда Маурицио Сарри очень скоро "поплывет", поскольку что такое "ротация" тренеру, которого все так превозносили на старте сезона, явно неизвестно. Выступая одним и тем же составом и в Серии А, и в Лиге чемпионов, неаполитанцы просто не могли вытянуть такую нагрузку.

Свои первые очки "партенопеи" потеряли в поединке против Интера после того, как встретились на узкой европейской дорожке с Манчестер Сити. Впрочем, здесь можно было сделать скидку и на силу внутреннего врага – "змей". Однако последовал повторный поединок против "горожан" — и тут же получите еще "минус два очка", на сей раз от Кьево. Совпадение?

Да, стоит отдать должное "летающим ослам", которые после двух кряду поражений со счетом 1:4 сумели собраться с силами и буквально висели весь матч на сопернике, не давая ему ни разбежаться, ни развернуться. Но в других ситуациях так просто притормозить Наполи не удавалось. Так что Манчестер Сити в нынешнем чемпионате Италии может сыграть роль эдакого "Уорвика, делателя королей", если на финише турнира, который неаполитанцы не стесняясь назвали своим приоритетом, им не хватит именно этих четырех очков.

"Боливар" не тянет даже одного…

В похожем стиле нынче выступает Интер. Лучано Спаллетти в последних пяти матчах использует один и тот же стартовый состав, и в этих пяти поединках "нерадзурри" не досчитались все тех же четырех очков. При этом оправдания, которое можно было бы воспринять в случае с Наполи, у "змей" нет – в еврокубках-то они не участвуют…

Если ничью на Сан Паоло против неаполитанцев можно расценить как определенный успех, то этого уж никак не скажешь о поединке против Торино, да и как не вспомнить первую осечку миланской команды с Болоньей, которую еще в меньшей степени можно было бы считать грозным соперником.

Нагрузка на подопечных Спаллетти явно меньше, чем на игроков всех команд, которые номинально борются за скудетто, но это не повод постоянно играть тем же составом, отдельные представители которого явно подрастеряли былую свежесть. И возникает вопрос: то ли в распоряжении тренера нет исполнителей, которым он мог бы довериться, либо ему кто-то диктует выбор стартового списка.

"Мы пойдем другим путем"

Вряд ли тренер Ромы Эусебио Ди Франческо знаком с ранними трудами Ленина, но действует он в явном соответствии с некоторыми из них. В то время, как его коллеги Сарри и Спаллетти боятся поменять выигрышный состав (который в итоге если и не становится проигрышным, но и победным перестает быть), новый вожак "волков" не боится предоставлять отдых лидерам.

И, хотя кажется, что результат от этого должен страдать, на самом деле все происходит с точностью до наоборот: участвуя в двух турнирах (причем в Лиге чемпионов соперники Ромы не намного слабее, чем у Наполи), римляне и в одном, и в другом чувствуют себя достаточно комфортно. Потенциально, если учитывать не сыгранный матч с Сампдорией, Рома идет в чемпионате Италии наравне с Интером, а в Лиге чемпионов возглавляет свою группу.

Да, в поединке против Фиорентины "волки" многовато позволяли сопернику (два гола), но сами создали в несколько раз больше.

К слову, обыграв Фиорентину во Флоренции, Рома установила новый клубный рекорд: 12 выездных побед кряду в чемпионате Италии.

Золотая середина

Едва не стал автором наибольшей сенсации тура Ювентус. "Зебры" тщательно готовились к поединку против Беневенто, ведь именно на встречу с командой, не набравшей в чемпионате ни единого очка, было назначено празднование 120-летия "старушки". И соперника, вроде, "подобрали" беспроблемного, и форму новую в ретро-стиле приготовили специально чтобы очаровать и "ведьм" из Беневенто, и своих поклонников…

Однако при этом команды ушли на перерыв при счете 0:1! Можно было много рассказывать о том, что игроки Беневенто ни разу не встретились с мячом в штрафной Ювентуса, что только чудо (замуровали свои ворота "демоны"!) не давало отличиться туринцам. Но отличный удар Чикиретти со штрафного пришелся в цель, и все оправдания, не будь во втором тайме двух точных ударов Игуаина и Куадрадо, вызвали бы лишь презрительные улыбки недоброжелателей.

Если сравнивать принципы Массимилиано Аллегри с действиями вышеперечисленных его коллег, то их можно назвать "золотой серединой". Состав Ювентуса не выглядит монолитной стеной, из которой тренер извлекает кирпичики с болью в сердце и лишь по необходимости. Но и не является набором кубиков, из которых можно на каждый матч строить новый "архитектурный шедевр". Ротация имеет место, но очень осторожная и взвешенная. И, если судить по тому, что Юве уже поднялся на второе место и лишь на одно очко отстает от Наполи, то действующий чемпион Италии на правильном пути.

А еще нелишне вспомнить, что медленная раскачка на старте является едва ли не фирменной фишкой "бьянконери", которая в последние годы заканчивается тем, что ближе к финишу сезона конкуренты лишь с тихой грустью смотрят вслед мчащей к очередному титулу вечно молодой "старой синьоре".

Спасение рядового Монтеллы

Нынешний Милан нет смысла сравнивать с теми, кто нынче ставит перед собой серьезные задачи. Закупив летом целый отряд бойцов, уровень которых порой вызывает определенные сомнения, и доверившись Винченцо Монтелле, который ну никак не может не то что создать боеспособный коллектив, но и порой просто определиться, как ему использовать того или иного футболиста, и нужен ли он ему вообще, руководство "дьяволов" вынуждено набраться терпения и ждать…

Отличный момент для того, чтобы совершить революцию (по крайней мере – на вершине тренерской иерархии), был в поединке против Сассуоло. Упорные слухи отправляли Монтеллу в отставку в случае любого исхода, отличного от победного, однако три очка все-таки были добыты.

При этом с точки зрения рядового поклонника Милана даже трудно сказать – радоваться этому или огорчаться. Солидная игра в исполнении команды по-прежнему не просматривается, а если судить по первому тайму, то футболисты сами не определились, готовы ли они бороться за будущее в команде своего нынешнего наставника…

У них своя "свадьба"

В то время, как мало помалу обостряется ситуация на вершине, не приходится скучать и тем, кто наблюдает за битвой за выживание. Удинезе, Кальяри и Кротоне постепенно начинают выбираться из трясины зоны вылета. Продолжает набирать очки СПАЛ, в последнем туре изрядно попортивший нервы Аталанте. Вероне, занимающей предпоследнее место, просто немного не повезло.

Даже Беневенто, который по-прежнему находится на дне с "баранкой", вовсе не выглядит абсолютным пустым местом. И если бы каким-то чудом в составе "ведьм" оказался забивной форвард, дела бы у новичка Серии А быстро пошли бы на лад.

Игрок тура

Признанные звезды не особенно блистали в туре, который стал для их команд, пусть не для всех, разочарованием. Зато это дало возможность выйти на первые роли тем, кто обычно пребывает в тени. Например, хорватскому форварду Кротоне Анте Будимиру, чья вдохновенная игра и два забитых мяча принесли неожиданную для всех волевую победу в гостях над Болоньей.

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