Нидерланды. Новость

Легендарный голландский наставник Луи ван Гаал больше не намерен возвращаться в тренерское кресло.

Последним местом работы ван Гаала был Манчестер Юнайтед. В конце прошлого сезона Луи выиграл с ним Кубок Англии, однако через несколько дней был уволен из-за провального по меркам клуба сезона в чемпионате.

В СМИ несколько раз всплывала информация о потенциальном трудоустройстве голландца, однако слухи об Интере, Вердере и ПСЖ так и остались слухами.

По информации Goal, Луи объявил о завершении тренерской карьеры.

"Я думал, это будет отпуск. Но уже не думаю, что я вернусь", — заявил ван Гаал.

В послужном списке легендарного голландца значатся 20 трофеев на клубном уровне с Аяксом, Барселоной, АЗ, Баварией и Манчестер Юнайтед. Среди них — победа в Лиге чемпионов, чемпионаты и кубки Нидерландов, Испании и Германии, а также Кубок Англии. Кроме того, Луи привел сборную Нидерландов к 3-му месту на ЧМ-2014.