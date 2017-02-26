Испания

17:15, Мадрид, Висенте Кальдерон. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Барселону ожидает сложный выезд на Висенте Кальдерон к Диего Симеоне. Аргентинец будет злой на каталонцев за то, что они выбили Атлетико из кубка.

Атлетико сделает все, чтобы не позволить Барсе второй раз за сезон обыграть себя. У команды Энрике явные проблемы в раздевалке, и это может сказаться на результате. Скорее всего после этого поединка будущее тренера каталонцев будет решено. Провальная летняя трансферная компания не дала результата: Алькасер, Динь, Гомес, Силессен...

Настроение у Матрасников сейчас просто великолепное. Команда показывает в последнее время качественный футбол в матчах Ла лиги. В последних трех матчах команда одержала победы с общим счетом 9:3. В Примере Атлетико находится на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 45 очков. Это на шесть меньше чем у Барселоны, которая занимает второе место. Победа в этом матче позволит Матрасникам побороться за призовое место.

Ориентировочные составы

Атлетико: Мойя – Врсалько, Савич, Лукас Эрнандес, Филипе Луис – Корреа, Габи, Коке, Карраско – Гризманн, Торрес

Барселона: Тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Андре Гомеш, Рафинья – Месси, Суарес, Неймар

Не сыграют: Облак, Тьягу, Хуанфран, Аугусто Фернандес – Видаль

Под вопросом: Годин

Слова

Диего Симионе, тренер Атлетико:

"С Барселоной очень трудно бороться, в последние 10 лет этот клуб очень хорош. Они выиграли столько титулов с Луисом Энрике. А плохие матчи бывают у всех. Думаю, 0:4 в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов — это просто неудача в одной игре. В Кубке Испании мы провели три блестящих тайма за два матча с Барселоной, но все равно вылетели. Потому что они были лучше. Они остаются лучшей командой в мире, и мы ожидаем, что в матче с нами Барса покажет свой лучший футбол.

Луис Энрике, тренер Барселоны

"Впереди еще много туров, каждому будет сложно одерживать победы. И так будет продолжаться до конца сезона, ведь от игры к игре никому не будет становиться легче. У нас очень жесткий график. Это сказывается, потому что усталость берет свое. Каждый лишний день отдыха имеет большое значение"