Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан может предоставить отдых голкиперу Кейлору Навасу в игре против Алавеса.

Кейлор Навас великолепно провел прошлый сезон, но в нынешней кампании не может похвастаться надежностью. Костариканец допустил несколько грубых ошибок, за что подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

По информации Marca, Зидан раздумывает над тем, чтобы не выставить Кейлора Навас на игру против Алавеса. Таким образом голкипер отдохнет от давления, которое на него оказывается. Приближается решающий период сезона и Зидану нужно, чтобы Кейлор был полностью уверен в своих силах.

В своем последнем на данный момент матче за сборную Коста-Рики против Мексики (0:2) Навас также отыграл не лучшим образом. Завтра, 29 марта, Кейлор сыграет за национальную команду против Гондураса, а на следующий день вернется в Мадрид.

С момента своего возвращения после травмы – 27 сентября 2016 в матче с Боруссией Дортмунд, Навас пропускал только кубковые встречи и один матч Ла Лиги. Marca уверяет, что позиции Наваса в основе Реала не находятся под угрозой.