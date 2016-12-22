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Официальный сайт УЕФА подвел статистические итоги первой половины сезона — 2016/17 в топ-10 национальных чемпионатах Европы.

Шахтер одержал победу в ключевой номинации по лучшему началу сезона: в среднем подопечные Паулу Фонсеки набирали 2,78 очка за матч. Второе и третье место разделили Бенфика и Челси (2,53), а замкнули топ-пятерку Ювентус и Реал (2,47).

Также оранжево-черные показали наилучшие результаты в выездных матчах чемпионата, добывая в среднем 2,78 очка за игру. У ближайших преследователей из Челси этот показатель равен 2,44.

Мадридский Реал и знакомый дончанам по квалификации Лиги Европы Истанбул Башакшехир в гостях набирали в среднем по 2,43 очка за матч, а Барселона и Бенфика – по 2,38.

Отметим, что Горняки среди лучших и по результатам домашних матчей с тем же усредненным показателем в 2,78 очка за матч. Максимум набрали только итальянские Ювентус и Рома, а следом за Шахтером расположились Порту, РБ Лейпциг, Бенфика и Брага.

В рейтинге Лучшая защита дончане заняли четвертое место (0,61 пропущенных мяча за матч), опередив Челси и ЦСКА (по 0,65). На первых трех строчках в списке находятся Порту (0,47), Бенфика (0,53) и Бавария (0,56).

В исследовании учитывались показатели команд чемпионатов Испании, Германии, Англии, Италии, Франции, России, Португалии, Украины, Бельгии и Турции.