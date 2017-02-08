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Главный тренер Зари Юрий Вернидуб оценил новичка команды — Владислава Калитвинцева, а также отметил, что уход Александра Караваева — нормальный футбольный процесс.

Напомним, в начале февраля Заря арендовала у Динамо полузащитника Владислава Калитвинцева.

"Я, честно говоря, шокирован, откуда взялась мысль, что Калитвинцев — замена Караваеву. Не получилось с Мякушко, потому что Динамо отдавало его только на три месяца. А Владислав — просто талантливый футболист, который будет для нас настоящим усилением", — цитирует Вернидуба официальный сайт УПЛ.

"И не проблема, что у него "рабочая" — одна левая: допустим, Андрей Ярмоленко имеет такую же специфику, и что, мешает она ему? Плюс к тому, не забываете: имеем правоногого Ивана Петряка, талантливого Паулиньо, супербыстрого Денниса Бонавентуре, который может вырасти в очень сильного игрока. То есть есть из кого выбирать. Я вообще ценю универсальных футболистов, которые не боятся играть в любом месте. Таких, например, как Дмитрий Гречишкин".

"Потеря Караваева? Вспомните: раньше теряли Руслана Малиновского, Филиппа Будковского, Максима Малышева, Андрея Тотовицкого и каждый раз выходили из ситуации. Это нормальный процесс в футболе — ротация. Даже более того: радуюсь, когда, например, Караваев уходит в сильнее — на сегодня — чемпионат, в клуб с большими амбициями... Ничего страшного не произошло, мы спокойно работаем и готовимся".