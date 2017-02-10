Украина

Федерация футбола Украины может лишить львовские Карпаты статуса профессионального клуба страны в связи с делом бывшего игрока команды Владимира Гудымы.

Как сообщает издание Sport Arena, сегодня КДК ФФУ вынес постановление, согласно которому львовские Карпаты обязаны в течение 30-ти дней закрыть дело в суде против экс-игрока команды Владимира Гудымы.

Бывший футболист Карпат Владимир Гудыма выиграл дело против клуба в Палате решения споров ФФУ. Согласно решению Палаты, львовяне обязаны заплатить Гудыме полагаемую ему сумму, а это около 70-ти тысяч долларов.

Карпаты отказывались выплачивать долг и подали в суд общей юрисдикции. Как известно, ФИФА и УЕФА запрещают подавать клубам дела в подобные инстанции. В случае невыполнения этих правил, всем клубам страны, имеющим профессиональный статус, а также сборной, грозит дисквалификация.

Карпаты выиграли это дело, однако сегодня КДК ФФУ постановил, что львовяне обязаны закрыть данное дело в суде в течение 30-ти дней. Если же этого не произойдет, КДК вынужден будет инициировать лишение львовского клуба профессионального статуса.