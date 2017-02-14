Украина

Экс-полузащитник Днепра Жулиано рассказал о сложных отношениях футболистов команды с руководством.

Жулиано прибыл в Днепр в 2011-м из Интернасьонала за 11 миллионов евро. Несмотря на попытки покинуть клуб раньше, футболисту удалось убедить руководство украинского клуба продать его лишь в 2014-м в Гремио за 6 миллионов евро.

"Общаться напрямую с президентом клуба мы не могли. Только – с директором. При этом я не был уверен, что он передавал мои сообщения президенту. Последнее, что пришлось сделать – опубликовать обращение (открытое письмо) к главе клуба. И только тогда получил ответ", — цитирует Жулиано Sport-express.ru.

"После сезона 2010 года поступило очень хорошее предложение. Как для меня лично, так и для клуба. Переговоры были короткими, и я решил перейти в Днепр".

"Сначала было сложно, потому что футбол в Украине контактный и жесткий. Пришлось заниматься в тренажерном зале. Со мной работал испанский физиотерапевт, впоследствии мой друг. Он очень помог – за полтора года я стал гораздо крепче".

Жулиано, который сейчас является лидером Зенита Мирчи Луческу, не жалеет о трансфере в Днепр.

"Ничего подобного не чувствовал. Ситуация ведь простая была. Один клуб предлагал за меня определенную сумму, и мне самому хотелось уйти. В итоге ведь так и произошло. Все остальное было всего лишь вопросом переговоров".

Когда у Жулиано появился вариант с клубом из Катара, бразилец просил продать его, но получил отказ.

"На тот момент я отыграл в Днепре два с половиной года из пяти по контракту. В Украине начиналась война. Мне показалось, что в Катаре семье будет лучше. Но тогда клуб меня не продал", — резюмировал 26-летний центрхав.