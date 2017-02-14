Украина

Противостояние между Киевом и Луганском за престиж, а также бескомпромиссный спор за места в шестерке лучших. Анонс первых после перерыва туров УПЛ.

В нынешнем чемпионате Украины среди лучших команд явственно выделяется лидер чемпионата. Команда португальского тренера Пауло Фонсеки смогла оторваться от визави на приличное расстояние – отыграть 13 очков в условиях нынешней УПЛ практически невозможно. Но, невзирая на то, что оранжево-черные смогли ускакать на лихом коне далеко вперед, интриг, грядущих манящих событий и просто непременно увлекательных матчей во второй части сезона будет немало. Эксперты государственной лотереи тото "Фортуна Live" спешат поделиться с игроками и читателями своими наблюдениями на тему того, мимо чего в родном первенстве проходить никак нельзя.

19 тур. 25-26 февраля

Заря – Динамо

Олимпик – Сталь

Александрия – Волынь

Звезда – Днепр

Черноморец – Карпаты

Шахтер – Ворскла

По прихоти календаря едва ли не самый интересный матч первого этапа соревнований (который, напомним, завершится по прошествии 22-х игровых кругов) состоится уже в первом после перерыва, 19-м игровом круге! В гости к представителю Луганска Заре пожалует действующий чемпион в лице киевского Динамо. Амбиции черно-белых зашкаливают: после того, как коллектив Юрия Вернидуба попробовал на вкус баталии в Лиге Европы, эта команда всерьез нацеливается на участие уже в Лиге чемпионов! Небезосновательность своих намерений луганчане хотят доказать с помощью, в том числе, такого новичка, как Владислав Калитвинцев. Упоминание сына бывшего тренера чемпиона Европы, а речь о юношеской сборной Украины и Юрии Калитвинцеве, неслучайно. В зимнее межсезонье этот полузащитник, права на которого принадлежат киевскому клубу, пополнил ряды Зари на правах аренды. Свои новички есть и у Динамо. Обывателю не терпится взглянуть на серба Александара Пантича и венгра Тамаша Кадара, которые пополнили ряды бело-синих.

Для Зари задача упрощается фактом отсутствия у Динамо сразу двух важных исполнителей в центре поля – не смогут принять участие в игре полузащитники сборной Украины Сергей Рыбалка и Сергей Сидорчук. Тем не менее, эксперты "Фортуна Live" склонны к мнению, что этот факт победить Заре не поможет. А вот вероятность забитых мячей с обеих сторон в этом матче высока.

20 тур. 4 марта

Днепр – Черноморец

Сталь – Звезда

Динамо – Олимпик

Ворскла – Заря

Карпаты – Александрия

Волынь – Шахтер

Не приходится сомневаться, что не останется без внимания значительной части поклонников футбола и встреча Зари с Шахтером, которая состоится в середине марта. Как известно, представитель Украины в Лиге Европы делегировал в лагерь луганчан немалое количество отданных в аренду футболистов, и вероятность того, что в этом поединке они выйдут на поле, близка к нулю. А вместе с этим не очень высоки и шансы луганчан взять очки в этом матче.

Среди других матчей возобновляющегося соревнования отметим те битвы, которые будут иметь влияние на распределение мест в первой шестерке – команд, которые на втором этапе соревнования будут бороться за попадание в еврокубки.

21 тур. 11 марта

Заря – Шахтер

Олимпик – Ворскла

Звезда – Динамо

Черноморец – Сталь

Александрия – Днепр

Карпаты – Волынь

С учетом нынешнего положения команд в таблице о рангах, очевидно, что противостояние не на жизнь развернется между полтавской Ворсклой и одесским Черноморцем.

Уже в первом после перерыва игровом круге полтавцы поспорят с донецким Шахтером. Аналитики "Фортуна Live" иллюзий не питают – обновленной команде Василия Сачко зацепиться за зачетные баллы будет трудно, а вот забить в ворота Горняков гол зелено-белым по силам. В этом отношении показательна статистика: в последних пяти матчах с Шахтером Ворскла не уходила с поля без забитого мяча в трех играх.

22 тур. 18 марта

Днепр – Карпаты

Сталь – Александрия

Динамо – Черноморец

Ворскла – Звезда

Шахтер – Олимпик

Волынь – Заря

Черноморец свой экзамен на прочность будет сдавать в 22-м туре, когда попробует удивить киевское Динамо. Подопечные Александра Бабича сотворили сенсацию в первом круге, когда благодаря настойчивости и удаче сумели вырвать у столичного клуба один балл на своем поле. Повторить успех в Киеве будет сложно, но выдержать натиск гранда на протяжении хотя бы одной половины встречи одесситы в состоянии.