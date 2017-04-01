Украина

Игроки каменской Стали на протяжении последних пяти месяцев не получают оплату за свои труды.

Об этом сообщает телеканал Футбол 1.

По информации источника, руководство клуба постоянно обещает исправить ситуацию и выплатить долги, однако на деле эти слова не подтверждаются.

Кроме того, финансовая ситуации в Стали может еще ухудшиться, ведь вчера остановил свою работу главный спонсор клуба — Днепровский металлургический комбинат.

В связи с такими проблемами Сталь уже перешла к экономии средств. Так, в последнее время Сталевары добираются на выездные матчи не самолетом, а автобусом.