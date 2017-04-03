Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков 23-го тура чемпионата Украины.

Андрей Лунин (Днепр)

18-летний вратарь провел очередной сильный матч на уровне Премьер-лиги. На этот раз не в последнюю очередь благодаря его надежности и суперсейву (когда после рикошета мяч летел за спину Лунину) Днепр сумел выиграть впервые в 2017 году. Кстати, не так давно появилась новость о том, что Шахтер заинтересован в этом вратаре и попробует подписать его в ближайшее время.

Давит Хочолава (Черноморец)

Хочолава продолжает набирать форму – его постоянно видно на поле, он успевает везде, оказывается в самых горячих точках, много выигрывает единоборств. Напоминает Хачериди в его лучшей форме. Как мы уже писали, будет удивительно, если следующий чемпионат он начнет в Черноморце.

Александр Сваток (Днепр)

Практически безукоризненная игра Днепра при обороне своих ворот под руководством Александра Сватока. Еще год назад он был дублером – этот чемпионат первый, в котором Сваток стал полноценным игроком основы, а уже можно констатировать, что наличие его на поле важный момент для Днепра. Да, в принципе, как это — играть без Александра Днепр в этом сезоне и не знает – он единственный, кто выходил во всех матчах со старта.

Исмаили (Шахтер)

Даже когда тяжелая артиллерия Горняков – атакующие полузащитники – молчит, легкая пехота в лице всегда бодрого левого защитника не дает сопернику покоя. Исмаили снова провел матч в привычном для себя стиле – терзал оппонентов, в данном случае Опанасенко, много подавал и в результате исполнил голевую передачу на Бланко-Лещука.

Дмитрий Нагиев (Днепр)

Правофланговый полузащитник в прошлом году довольствовался единственным появлением в составе первой команды Днепра, выйдя на замену в поединке против Олимпика. Однако в новом году Нагиев играет регулярно, и уже в третьем матче из пяти вышел на поле с первых минут. Именно его гол стал решающий в матче и принес Днепру победу.

Сергей Мякушко (Ворскла)

Быстрый фланговый полузащитник наконец-то сумел показать, почему так долго его не отпускали из Динамо, рассчитывая, что Сергей сможет побороться за место в основе. Мякушко отдал две голевые передачи, одну из которых — после классного индивидуального прохода.

Денис Гармаш (Динамо)

Полузащитник вышел на новой для себя позиции в атакующем треугольнике киевлян при схеме с латералями. В первом тайме матча против Александрии, как и у всей команды, у Дениса получалось далеко не все. Но во второй половине встречи Гармаш прибавил: забил сам и отдал голевую передачу на Ярмоленко. Кстати, перед этим поединком хавбек записал на свой счет хет-трик в контрольном матче против Ворсклы.

Андрей Ярмоленко (Динамо)

На счету Андрея – два мяча, голевая передача, плюс – именно после его удара на добивании результативно сыграл Гармаш. По сути, именно капитан сделал игру для Динамо во втором тайме матча в Александрии.

Александр Гладкий (Карпаты).

После перехода на правах аренды в Карпаты Гладкий доказывает, что по украинским меркам является нападающем если и не топ-уровня, то максимально приближенного к нему. На этот раз дубль Александра принес победу его команде в поединке против неуступчивой Стали. Это был второй и третий гол Гладкого в 2017 году.

Артем Беседин (Динамо)

Этот форвард уже становится палочкой-выручалочкой для Динамо. В третий раз его гол приносит три очка киевскому Динамо. В матче с Зарей и Олимпиком забитые Артемом мячи становились победными. В игре с Александрией – его гол стал переломным. После того как киевляне сравняли счет – их игра приобрела непривычную для них легкость, что переросло в три очка.

Деннис Бонавентуре (Заря)

Похоже, Вернидуб снова угадал с приобретением легионера. Если тренер Зари сможет совладать с непростым характером нигерийца, то со временем он принесет луганчанам не только результаты в футбольном плане, но и в финансовом. Быстрый, маневренный, агрессивный, с голевым чутьем и скоростным дриблингом - он так затерзал Ракицкого, что в конце матча у того не выдержали нервы и он, срубив Денниса заработал красную карточку. Ну, и само собой единственный гол луганчан на счету Бонавентуре.

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