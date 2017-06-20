Украина

Исполком ФФУ утвердил проект масштабной реформы украинского клубного футбола.

В Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины. Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о его итогах.

Павелко заявил, что профессиональные и любительские соревнования в украинском футболе уже с сезона 2018/2019 годов ждут серьезные изменения. По его словам, ФФУ, УПЛ и ПФЛ, а также партнеры федерации, создадут рабочую группу, которая до 1 января разработает Регламентные документы для вышеуказанных соревнований.

Чемпионат среди любительских команд станет полупрофессиональной национальной футбольной лигой — турниром с возможностью привлечения профессиональных игроков. Премьер-лига и Первая лига трансформируются в единое целое, а из Второй лиги и обновленных любительских соревнований будет создан смешанный чемпионат, разделенный на четыре зоны по географическому принципу.



Как отметил президент ФФУ, национальная ассоциация пролонгирует договоры с УПЛ и ПФЛ еще на год, чтобы в течение этого времени запустить такую ​​реформу, которая дала бы возможность разработать долгосрочную маркетинговую стратегию для привлечения средств в украинский профессиональный футбол.



Также с сезона 2017/2018 годов все этапы розыгрыша Кубка Украины по футболу будут проводиться под эгидой Федерации футбола Украины.