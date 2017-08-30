Центральный защитник Зари Рафаэль Форстер подписал контракт с Лудогорцем.
Официальный сайт Лудогорца сообщил, что бразильский центрбек луганчан продолжит карьеру в клубе.
Форстер ранее прибыл в Болгарию, где прошел медицинский осмотр, а позже подписал соглашение с новым клубом.
Официально игрока представят болельщикам и СМИ завтра, в четверг 31 августа.
"Лудогорец – это вызов в моей карьере. Надеюсь, что я смогу помочь команде в чемпионате Болгарии и на групповой стадии Лиги Европы", — цитирует Форстера сайт Лудогорца.
В Заре Форстер провел полтора сезона, перейдя в украинский клуб из бразильского Гойаса. В прошлом сезоне УПЛ защитник отметился шестью голами.