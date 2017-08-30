Украина

Центральный защитник Зари Рафаэль Форстер подписал контракт с Лудогорцем.

Официальный сайт Лудогорца сообщил, что бразильский центрбек луганчан продолжит карьеру в клубе.

Форстер ранее прибыл в Болгарию, где прошел медицинский осмотр, а позже подписал соглашение с новым клубом.

Официально игрока представят болельщикам и СМИ завтра, в четверг 31 августа.

"Лудогорец – это вызов в моей карьере. Надеюсь, что я смогу помочь команде в чемпионате Болгарии и на групповой стадии Лиги Европы", — цитирует Форстера сайт Лудогорца.

В Заре Форстер провел полтора сезона, перейдя в украинский клуб из бразильского Гойаса. В прошлом сезоне УПЛ защитник отметился шестью голами.