Украина

Подопечные Юрия Вирта сыграли в очередную ничью в матче пятнадцатого тура УПЛ против Зирки (0:0).

Пятнадцатый тур УПЛ начинался поединком во Львове между Вересом и Зиркой. В первом круге команда Юрия Вирта добыла уверенную выездную победу, поэтому сегодняшние гости хотели взять реванш. Команда из Ровно ведет свою борьбу в первой шестерке, а подопечные Романа Монарева, в свою очередь, только мечтают о попаданию в ту часть таблицы.

На первых минутах встречи команды не демонстрировали высоких скоростей, присматриваясь друг к другу. Опасные моменты стали возникать лишь к середине тайма, когда Карасюк отлично поймал мяч на ногу и пробил из-за пределов штрафной в штангу, а добивание Сергийчука оказалось неточным. Для ответа Зирке потребовалось несколько мгновений - шикарную комбинацию разыграли гости, но завершающему удару Загальского из штрафной площади не хватило точности.

Впрочем, на этом команды немного успокоились и решили вести борьбу за центр поля. Был даже момент, когда схлестнулись Пепе и Сергийчук, но арбитр достаточно лояльно рассудил момент, не наградив участников предупреждениями. На перерыв команды ушли при "сухом" счете на табло.

В начале второго тайма на поле появился Максим Прядун. Уже через несколько минут игрок молодежной сборной Украины мог открывать счет, однако нападающий не смог в ближнем бою переиграть Александра Бандуру. Отличный шанс был упущен. Верес, кстати, ответил сразу. После подачи Василия Кобина с углового, удар наносил Владимир Адамюк, но Евгений Паст успел выставить ногу и команду спас.

В дальнейшем коллективы поочередно владели инициативой, но до верных моментов дело так и не доходило. Привычно были активны Ростислав Волошинович и Михаил Сергийчук, но с угрозой от этого дуэта оборона гостей справлялась. Зирка, кстати, тоже неплохо смотрелась в атаке, но действительно удивить защиту соперника так и не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал "нули" на табло.

В следующем туре Верес на выезде сыграет с Зарей, а Зирка примет киевское Динамо.

Верес — Зирка 0:0

Верес: Бандура — Кобин, Адамюк, Борзенко (Западня, 70), Симинин — Е.Пасич (Котляр, 14), Карасюк, Морозенко, Волошинович — Степанюк, Сергийчук (Палагнюк, 84)

Зирка: Паст — Пепе, Качараба, Маткобожик — Полегенько, Драченко, Загальский (Фаворов, 67), Цюпа — Чичиков, Рассадкин (Прядун, 55), Петров (Панфилов, 90+3)

Предупреждения: Симинин, Адамюк — Петров, Качараба, Драченко